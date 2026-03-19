अर्थ मन्त्रालयको चासोपछि नेप्सेले फिर्ता बोलायो सीडीएससी सीईओ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले सीडीएस एण्ड क्लियरिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन पन्दाकलाई फिर्ता बोलाएको छ।
- नेप्से सञ्चालक समितिले पन्दाकलाई सीडीएससीको सीईओ पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
- अर्थ मन्त्रालयले पन्दाकको सन्दर्भमा चासो देखाएपछि नेप्सेले उनलाई फिर्ता बोलाएको एक अधिकारीले बताए।
११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)ले सीडीएस एण्ड क्लियरिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) प्रविन पन्दाकलाई फिर्ता बोलाएको छ । नेप्सेको शुक्रबारको सञ्चालक समितिले सीडीएससीको सीइओ पदमा रहेकी नेप्से कर्मचारी पन्दाकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
नेप्सेले सहायक कम्पनी सीडीएससीमा प्रतिनिधि सञ्चालकको रुपमा उनलाई पठाएको थियो । नेप्से सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्दै उनलाई सीईओको जिम्मेबारी तोकेको थियो ।
सीईओमा कार्यरत छँदा सूचीकृत कम्पनीलाई २ आइजिन दिने नीति बनाउने तयारी गरेपछि विवादित भएकी थिइन् । सोही विवादका कारण अर्थ मन्त्रालयले उनको सन्दर्भमा चासो देखाएपछि नेप्से सञ्चालक समितिले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए ।
सीडीएससी सञ्चालक समितिमा नेप्सेका तर्फबाट चुडामणी चापागाईं अध्यक्ष र प्रविन पन्दाकले सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी थिइन् । अर्थ मन्त्रालयबाट अशोक गुरागाईं र शरद निरौला सञ्चालक छन् भने स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुमन कुमार नेपाल छन् ।
अब नेप्सेले पन्दाकको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई सीडीएससीको सञ्चालकका रुपमा पठाउने छ । गत वर्षदेखि पन्दाकले सीडीएससीको प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेबारी समेत सम्हाल्दै आएकी थिइन । नेप्सेमा उनी दशौं तहकी कर्मचारी हुन् ।
