२२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई १७ पदक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली केम्पो टोलीले टर्कीको एन्टाल्यामा भएको २२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप २०२६ मा १७ पदक जितेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ ।
- नेपाल केम्पो महासंघका अध्यक्ष पाभेल शाहले नेपाली टोलीले पाँच विधामा पदक जितेको जानकारी दिए ।
- प्रतियोगितामा १६ खेलाडी र अधिकारी सहभागी छन् ।
११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली केम्पो टोलीले टर्कीमा भएको २२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप २०२६ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ ।
टर्कीएको एन्टाल्यामा भएको विश्व केम्पो (मार्सल आर्ट्स) च्याम्पियनसिपमा नेपाली केम्पो टोलीले कुल १७ पदक जित्दै प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको हो ।
नेपाल केम्पो महासंघका अध्यक्ष पाभेल शाहले अहिलेसम्म नेपाली टोलीले विश्व केम्पो च्याम्पियनसिपमा कुल पाँच विधामा गरेर १७ पदक जितेको जानकारी दिए ।
जुनियर कातामा मोनालिसा धामीले स्वर्ण पदक जिते । यसै विधामा क्रिडिक्स विक्रम कुँवर र दिलमान लामाले कांस्य पदकमा चित्त बुझाए । विपन (हतियार) कातामा जुनियरतर्फ मोनालिसाले रजत तथा सुलभ श्रेष्ठ र क्रिडिक्सले कांस्य पदक प्राप्त गरे ।
१८ वर्षमाथिको काता विधामा यमन पाण्डेले कांस्य पदक जिते । समूह कातामा मोनालिसा र इरा गौतमको जोडीले कांस्य पदक जित्यो ।
सेल्फ डिफेन्समा सुरेश पराजुली, यमन पाण्डे, मोनालिसा र शिवहरि राईको टोलीले कांस्य पदक हात पार्यो । मिक्स्ड सेल्फ डिफेन्स (पुरुष तथा महिला) मा अञ्जना शाही, यमन पाण्डे, मोनालिसा र शिवहरिले रजत पदक जिते । सेल्फ डिफेन्स विधामा अञ्जना शाही र मोनालिसाले कांस्य पदक प्राप्त गरे । दोस्रो दिनको सबमिसन विधा जुनियरतर्फ क्रिडिक्स विक्रमले रजत पदक जित्दा मोनालिसा, सुलभ श्रेष्ठ र आइरा गौतमले कांस्य पदक जिते ।
महासंघका अध्यक्ष शाहले २६ अप्रिलसम्म हुने प्रतियोगिता थप पदक जित्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त प्रतियोगितामा नेपालबाट कुल १६ खेलाडी तथा अधिकारीहरू सहभागी छन् । नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अञ्जना शाहीले नेपालको झण्डा विश्वस्तरमा फहराउन सफल भएकोमा सबै पदक विजेता तथा सहभागी खेलाडीहरूलाई बधाई दिए ।
प्रतिक्रिया 4