सुकुमवासी बस्ती खटिएका प्रहरीलाई पानी बाँड्दै नगर प्रहरी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले १२ वैशाखबाट काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू हटाउन थालिएको छ।
- थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बनेका संरचनाहरू भत्काउन थालिएको छ।
- सरकारले बस्तीका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागेको छ र प्रहरी टोलीले पानी वितरण गरिरहेको छ।
१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आज (शनिबार) बाट काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू हटाउन थालेको छ ।
बिहानैबाट थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बनेका संरचनाहरू भत्काउन थालिएको हो ।
बस्तीका स्थानीयलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताएको छ । यसैबीच सुरक्षामा खटिएका महानगर प्रहरीको टोलीले बस्ती बाहिर सडकमा रहेकाहरूलाई पानी वितरण गरिरहेको छ ।
विशेषगरी स्थानान्तरणको काममा खटिएका प्रहरीहरूलाई नगर प्रहरीले पानी वितरण गरिरहेको छ ।
सोही क्षेत्र वरपर रहेका सुकुमवासी बस्तीका स्थानीय र अन्यलाई पनि पानी वितरण गरिएको छ ।
