सुकुमवासी बस्ती खटिएका प्रहरीलाई पानी बाँड्दै नगर प्रहरी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १०:३०

  • सरकारले १२ वैशाखबाट काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू हटाउन थालिएको छ।
  • थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बनेका संरचनाहरू भत्काउन थालिएको छ।
  • सरकारले बस्तीका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागेको छ र प्रहरी टोलीले पानी वितरण गरिरहेको छ।

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आज (शनिबार) बाट काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू हटाउन थालेको छ ।

बिहानैबाट थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बनेका संरचनाहरू भत्काउन थालिएको हो ।

बस्तीका स्थानीयलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताएको छ । यसैबीच सुरक्षामा खटिएका महानगर प्रहरीको टोलीले बस्ती बाहिर सडकमा रहेकाहरूलाई पानी वितरण गरिरहेको छ ।

विशेषगरी स्थानान्तरणको काममा खटिएका प्रहरीहरूलाई नगर प्रहरीले पानी वितरण गरिरहेको छ ।

सोही क्षेत्र वरपर रहेका सुकुमवासी बस्तीका स्थानीय र अन्यलाई पनि पानी वितरण गरिएको छ ।

सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा फुट्यो खानेपानीको पाइप, यी क्षेत्रमा आपूर्ति अवरूद्ध हुने

सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दालाई रंगशाला लगेर पहिचान गरिने

Live Updates: थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा के भइरहेछ ?  

थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा चल्यो डोजर, सामान सार्न सघाउँदै प्रहरी

सुकुमवासी बस्तीको त्रास : न हट्ने मन छ, न बस्ने साहस

ड्रोन भ्यूमा हेर्नुहोस् काठमाडौंका तीन ठूला सुकुमवासी बस्ती

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

