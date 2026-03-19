+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नागार्जुनमा यसरी तयार पारिँदैछ सुकुमवासीका लागि पाँच तले भवन (तस्वीरहरू)

एउटा परिवारको लागि साना साना तीन कोठासहित शौचालय हुनेगरी प्रत्येक तलामा छुट्टाछुट्टै बस्न मिल्नेगरी कोठा बनाइएको छ ।

0Comments
Shares
लिलु डुम्रे शंकर गिरी लिलु डुम्रे, शंकर गिरी
२०८३ वैशाख १२ गते १५:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी भवनमा सुकुमवासीलाई राख्नका लागि सफा र रंगरोगनको काम सुरु गरिएको छ।
  • भवनमा ४२ वटा कोठा छन् र प्रत्येक तलामा साना तीन कोठासहित शौचालय रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
  • यो पाँच तले भवनमा हाल पानीको आपूर्ति छैन र रानीवन नासिढोका खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालय पनि छ।

१२ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासीलाई अस्थायी बसोबास गराउन लागि नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी भवन सफा गर्न लागिएको छ ।

सुकुमवासीलाई राख्नका लागि तत्कालीन प्रधानमनत्री डा. बाबुराम भट्टराईको अग्रसरतामा बनेको तीन वटा भवनमध्ये एउटामा सुकुमवासीलाई राख्ने तयारी गरिएको हो ।

शनिबार बिहानदेखि १४ जना श्रमिकले सफा गर्ने र रंगरोगनको काम गरिरहेका हुन् ।

बिजुली नभएका कोठामा बत्ती जडान मर्मत जारी छ । एउटा परिवारको लागि साना साना तीन कोठासहित शौचालय हुनेगरी प्रत्येक तलामा छुट्टाछुट्टै बस्न मिल्नेगरी कोठा बनाइएको छ ।

हाल यो भवनमा पानीको आपूर्ति भने छैन । तत्कालीन समयमा सबै कोठामा राखिएका बेडमा सीमित मात्रै प्रयोग गर्न मिल्नेछन् । केही शौचालय मर्मत गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सकिने छन् ।

भवन निर्माण विभाग मातहत रहेको यो भवनमा २०७२ सालको भूकम्प पीडित बसेका थिए । त्यसयता भने खाली छ ।

पाँच तले यो भवनको ४२ वटा कोठामा सुकुमवासी राखिने बताइएको छ । यसै भवनमा रानीवन नासिढोका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको ३ कोठामा कार्यालय पनि छ ।

समिति अध्यक्ष लाल कुमार लामाले अफिस खाली गर्न सूचना आई नसकेको बताए । भुइँ तलामा हलमा योगा सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि उक्त स्थान खाली गर्न भने भनिएको छैन ।

 

नागार्जुन सुकुमवासी
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
शंकर गिरी

शंकर गिरी फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित