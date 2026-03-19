+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्दाभन्दा परको अर्थतन्त्र : फिल्म फेस्टिभलमा लगानी किन अपरिहार्य ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १५:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंले सन् २०२३ नोभेम्बर १ मा युनेस्को क्रिएटिभ सिटी अफ फिल्मको मान्यता प्राप्त गरेको छ।
  • नेपालमा चलचित्र महोत्सवलाई अझै पनि 'खर्च' नभई 'लगानी'को रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
  • चलचित्र महोत्सवले रोजगारी सिर्जना गर्ने, सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

काठमाडौंमा हरेक वर्ष आयोजना हुने चलचित्र तथा वृत्तचित्रसम्बन्धी गतिविधिलाई अझै पनि हामी ‘फिल्म हेर्ने कार्यक्रम’ कै रूपमा सीमित बुझाइमा राखिरहेका छौं । तर, यथार्थ त्यसभन्दा धेरै व्यापक छ । यी कार्यक्रम सांस्कृतिक जमघट होइनन्, बरु सम्भावित उद्योगका आधारस्तम्भ हुन्, जसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, संस्कृति र सार्वजनिक बहस सबैलाई एकैसाथ जोड्न सक्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा चलचित्र तथा मनोरञ्जन उद्योग अहिले सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली आर्थिक क्षेत्रमध्ये एक हो । यसले अर्बौं डलरको कारोबार गर्छ, लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिन्छ, र देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर नेपालमा भने यो क्षेत्र अझै पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । नीतिगत उदासीनता, लगानीको अभाव र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमीले गर्दा हामी यस अवसरबाट टाढा छौं ।

म आफैं विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत छु । पछिल्ला वर्षमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चलचित्र तथा वृत्तचित्र महोत्सवसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । अहिले पनि काठमाडौंमा आधारित यस्तै एउटा महोत्सवसँग आबद्ध छु । वित्तीय दृष्टिकोण र व्यावहारिक अनुभव दुवैबाट हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ । नेपालले चलचित्र महोत्सवलाई अझै ‘खर्च’ का रूपमा हेर्छ, ‘लगानी’ का रूपमा होइन ।

मनोरञ्जनभन्दा पर : कला, संस्कृति र विचारको संगम

फिल्म कथा मात्र होइन, यो समाज, इतिहास, राजनीति, र पहिचानको अभिव्यक्ति हो । विशेषगरी वृत्तचित्रले हाम्रो समाजका जटिल प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम गर्छन् । यसकारण, फिल्म फेस्टिभल मनोरञ्जन मात्र होइनन्, कला र संस्कृतिको आदानप्रदानका सशक्त मञ्च हुन् ।

जब विभिन्न देशका फिल्म नेपालमा देखाइन्छन्, हामी केवल कथा हेर्दैनौं । हामी फरक समाज, फरक अनुभव र फरक दृष्टिकोणसँग परिचित हुन्छौं । त्यस्तै, नेपाली फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दा हाम्रो कथा, हाम्रो यथार्थ, र हाम्रो आवाज विश्वसम्म पुग्छ । यही प्रक्रिया सांस्कृतिक आदानप्रदानको आधार हो ।

काठमाडौंले सन् २०२३ नोभेम्बर १ मा ‘युनेस्को क्रिएटिभ सिटी अफ फिल्म’ को मान्यता प्राप्त गर्‍यो । यो मान्यता केवल प्रतीकात्मक उपलब्धि होइन, यसले शहरको सांस्कृतिक सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संकेत हो । तर यस्तो मान्यताले अपेक्षा गर्ने संरचना, लगानी र दीर्घकालीन योजना भने अझै स्पष्ट रूपमा देखिन बाँकी छ ।

यस्तो अवस्थामा, महोत्सवजस्ता विद्यमान मञ्चलाई बलियो बनाउनु नै त्यो पहिचानलाई सार्थक बनाउने व्यावहारिक बाटो हुन सक्छ । यस्ता महोत्सवमा सहभागी हुन विश्वभरका फिल्मकर्मी नेपाल आउँछन् । उनीहरू यहाँको समाज, संस्कृति र भूगोलसँग जोडिन्छन् । यसले केवल सांस्कृतिक सम्बन्ध मात्र होइन, दीर्घकालीन सहकार्य र सह-निर्माणको सम्भावना पनि सिर्जना गर्छ ।

सामाजिक प्रभाव : बहस, सचेतना र संवाद

चलचित्र महोत्सवको सबैभन्दा कम मूल्यांकन गरिएको पक्ष भनेको यसको सामाजिक प्रभाव हो । एउटा राम्रो वृत्तचित्रले समाजमा लुकेका प्रश्न उजागर गर्न सक्छ, असहज विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सक्छ, र दर्शकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
तर महोत्सवको भूमिका केवल फिल्म प्रदर्शनमा सीमित हुँदैन ।

यससँगै हुने प्यानल छलफल, अन्तरक्रिया, र खुला संवादले अझ ठूलो प्रभाव पार्छन् । यी सत्रमा फिल्मकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, नीति विज्ञ, र विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ एकै ठाउँमा बसेर समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्छन् । मेरो अनुभवमा, यस्ता छलफलले दर्शकलाई जानकारी मात्र दिँदैनन्, उनीहरूलाई सोच बदल्न प्रेरित गर्छन् । कतिपय अवस्थामा यिनै संवाद नीति निर्माणसम्म पुग्ने बहसको आधार बन्छन् । नेपालजस्तो समाजमा, जहाँ धेरै विषय अझै पनि खुला रूपमा छलफल हुँदैनन्, यस्ता महोत्सवले सुरक्षित र बौद्धिक बहसको वातावरण सिर्जना गर्छन् ।

स्थानीयबाट विश्वसम्म : चिनिने पहिलो पाइला

नेपालका धेरै फिल्मकर्मीको यात्रा यिनै राष्ट्रिय मञ्चबाट सुरु हुन्छ । कुनै पनि सिर्जना सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्दैन, यसले आफ्नो पहिचान निर्माण गर्न पहिलोपटक आफ्नै समाजसँग संवाद गर्नुपर्छ । यस्ता महोत्सवले नयाँ प्रतिभालाई दर्शकसँग जोड्छन्, प्रतिक्रिया दिन्छन्, र नेटवर्क निर्माणको अवसर दिन्छन् । यही प्रक्रियाले उनीहरूलाई अझ परिष्कृत बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउँछ । हामीसँग यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, जहाँ स्थानीय मञ्चबाट सुरु भएका फिल्मकर्मीपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएका छन् । त्यसैले महोत्सवलाई केवल प्रदर्शन स्थल होइन, प्रतिभा विकास गर्ने संस्थागत प्लेटफर्मका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

रोजगारी : तुरुन्त र दीर्घकालीन लाभ

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख चुनौती भनेको रोजगारी हो । विशेषगरी युवाका लागि अवसर सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा चलचित्र महोत्सवले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । एउटा महोत्सव सञ्चालन गर्नकै लागि कार्यक्रम व्यवस्थापन, प्राविधिक सेवा, सञ्चार, डिजाइन, अनुवाद, आतिथ्य, यातायात जस्ता क्षेत्र सक्रिय हुन्छन् । यी अवसर अस्थायी मात्र नभई दीर्घकालीन करियरको प्रवेशद्वार पनि हुन् ।

धेरै युवाले यस्ता महोत्सवमार्फत पहिलोपटक उद्योगसँग जोडिने अवसर पाउँछन् । उनीहरूले सिक्ने सीप, समन्वय, व्यवस्थापन, प्राविधिक दक्षता भविष्यका लागि महत्वपूर्ण पूँजी बन्छ ।

फिल्म इकोसिस्टम : किन आवश्यक छ ?

नेपालको फिल्म उद्योग किन पछाडि परेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा एउटै निष्कर्ष आउँछ- हामीसँग पूर्ण इकोसिस्टम छैन । इकोसिस्टम भन्नाले केवल फिल्म निर्माण होइन, त्यसलाई सम्भव बनाउने सम्पूर्ण संरचना हो । दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, लगानीकर्ता, वितरण प्रणाली, र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच। महोत्सवले यी सबै तत्वलाई जोड्ने पुलको काम गर्छन् । यहाँ स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबीच संवाद हुन्छ । नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, र नयाँ बजारसँग परिचय हुन्छ ।

वित्तीय पृष्ठभूमिबाट हेर्दा, कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन प्रतिफलको सम्भावना हो । चलचित्र महोत्सवमा गरिएको लगानी पनि त्यस्तै हो । यसले प्रत्यक्ष आम्दानी मात्र होइन, अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि पनि बढाउँछ । होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात क्षेत्रमा खर्च वृद्धि हुनेदेखि स्थानीय सेवा क्षेत्रको सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकको आगमन, साना व्यवसायको अवसर विस्तारमा भूमिका खेल्छ । यसलाई ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ भनिन्छ । एउटा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले अन्य धेरै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ ।

उद्यमशीलता र क्रिएटिभ अर्थतन्त्र

चलचित्र निर्माण आफैंमा एउटा उद्यम हो । एउटा विचारलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो, जसमा जोखिम, लगानी, र बजार सबै जोडिएका हुन्छन्। नेपालमा उद्यमशीलताको चर्चा बढ्दै गएको छ, तर क्रिएटिभ उद्योग अझै पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । महोत्सवले यस क्षेत्रमा नयाँ सोच र ऊर्जा ल्याउन सक्छन् । यहाँ देखाइएका फिल्मले मात्र होइन, तिनको निर्माण प्रक्रियाले पनि नयाँ पुस्तालाई प्रेरित गर्छ ।

नेपाललाई विश्वले पर्यटनको देशका रूपमा चिन्छ । तर फिल्म र महोत्सवलाई पर्यटनसँग जोड्ने रणनीति अझै पर्याप्त विकसित भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आउँदा, उनीहरूले केवल कार्यक्रम मात्र होइन, देशको अनुभव लिएर फर्कन्छन्। उनीहरू आफ्नो अनुभवमार्फत नेपाललाई विश्वभर चिनाउँछन् । यसरी हेर्दा, चलचित्र महोत्सव सांस्कृतिक कूटनीतिको पनि प्रभावकारी माध्यम हुन् ।

किन पछि पर्‍यौं ?

यसको मुख्य कारण नीतिगत प्राथमिकताको अभाव हो । फिल्मलाई अझै पनि ‘मनोरञ्जन’ को रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा लगानी न्यून छ, संरचना कमजोर छ, र दीर्घकालीन योजना अभावमा छ । धेरैजसो महोत्सव सीमित स्रोतमा सञ्चालन भइरहेका छन् । उत्साह र प्रतिबद्धताले मात्र उद्योग निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि संस्थागत समर्थन र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालले अब चलचित्र तथा वृत्तचित्र महोत्सवलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्पष्ट सांस्कृतिक तथा आर्थिक नीति चाहिन्छ, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र को-प्रोडक्सन प्लेटफर्म विकासजस्ता कदमहरूले मात्र यो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन सक्छन् ।

चलचित्र महोत्सवलाई अब मनोरञ्जनको सीमित दायराबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । यी कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यम हुन् । मेरो वित्तीय अनुभव र महोत्सवमा काम गर्ने व्यावहारिक अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ । यदि सही नीति, लगानी, र दृष्टिकोण भयो भने, नेपालमा फिल्म उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

प्रश्न अब के हो भने, हामी यो सम्भावनालाई समयमै चिन्न सक्छौं कि फेरि एकपटक गुमाउनेछौं ?

लेखक रति शर्मा २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत छन् । साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र तथा वृत्तचित्र महोत्सवसँग आबद्ध भई काम गरेको अनुभव र हाल किम्फ फिल्म फेस्टिभलसँग आबद्ध छिन् ।

फिल्म फेस्टिभल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारबाट संसद्‍को अवमूल्यन भयो : झक्कु सुवेदी

सरकारबाट संसद्‍को अवमूल्यन भयो : झक्कु सुवेदी
विद्युत प्राधिकरणका कञ्चनपुर वितरण प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

विद्युत प्राधिकरणका कञ्चनपुर वितरण प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
प्रधानमन्त्रीप्रति सांसद पन्तको कटाक्ष- महिलामाथि बहुमतको अहंकार प्रदर्शन गर्नुभयो

प्रधानमन्त्रीप्रति सांसद पन्तको कटाक्ष- महिलामाथि बहुमतको अहंकार प्रदर्शन गर्नुभयो
प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन : राप्रपा

प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन : राप्रपा
विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
हर्क साम्पाङको प्रश्न– लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाउँदा सरकार कहाँ लुक्यो ?

हर्क साम्पाङको प्रश्न– लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाउँदा सरकार कहाँ लुक्यो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित