हिरासतमा युवकको मृत्युबारे छानबिन माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १६:४७

  • सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ।
  • संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका थिए जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद र नेताहरू सहभागी भएका थिए।
  • प्रदर्शनकारीहरूले दलित समुदायमाथि भइरहेको छुवाछुट, विभेद र दमन बन्द गर्न र प्रहरी हिरासतमा मारिएका श्रीकृष्ण विकलाई न्याय दिन माग गरेका छन्।

१२ वैशाख, काठमाडौं । सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतभित्र युवकको मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

सुनकोशी गाउँपालिका– ३, जुम्लीडाँडाका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा रहेका वेला गत ७ वैशाखमा मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नामा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद र नेताहरू समेत सहभागी भएका छन् ।

उनीहरूले दलित समूदायमाथि भैइरहेका छुवाछुट, बिभेद, बहिष्कार र दमन बन्द गर, प्रहरी हिरासतमा मारिएका सिन्धुलीका श्रीकृष्ण बिकलाई न्याय दे लगाएतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

खोटाङको एक बालिकासँग अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेपछि बालिकाको परिवारले जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

श्रीकृष्णलाई बलात्कारको झुटा मुद्दा लगाएर फसाइएको र प्रहरी हिरासतभित्र भएको घटना स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै पीडित परिवार र अधिकारकर्मी समेत आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरूले घटनाको न्यायीक छानविनको माग गरेका छन् ।

हिरासत
सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनमा हिरासतबाट फरार, ग्याङ बनाएर उपत्यकामा लुटपाट आतंक

जेनजी आन्दोलनमा हिरासतबाट फरार, ग्याङ बनाएर उपत्यकामा लुटपाट आतंक
ओखलढुंगामा दुई महिनापछि उस्तै प्रकृतिको अर्को दम्पती हत्या, गिरोह हिरासतमै

ओखलढुंगामा दुई महिनापछि उस्तै प्रकृतिको अर्को दम्पती हत्या, गिरोह हिरासतमै
काभ्रेको हिरासतमा रहेका पुरुष झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला

काभ्रेको हिरासतमा रहेका पुरुष झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला
जेनजी घटनामा पक्राउ परेकाहरूको गुनासोपछि हिरासतको अनुगमन

जेनजी घटनामा पक्राउ परेकाहरूको गुनासोपछि हिरासतको अनुगमन
हिरासतबाट निस्केर प्रहरी कार्यालय आगजनी गर्ने पक्राउ

हिरासतबाट निस्केर प्रहरी कार्यालय आगजनी गर्ने पक्राउ
हिरासतबाट फरार भएर अर्को प्रहरी चौकीमा आगजनी र हतियार लुटपाट

हिरासतबाट फरार भएर अर्को प्रहरी चौकीमा आगजनी र हतियार लुटपाट

