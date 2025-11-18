हिरासतमा युवकको मृत्युबारे छानबिन माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

News Summary
- सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ।
- संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका थिए जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद र नेताहरू सहभागी भएका थिए।
- प्रदर्शनकारीहरूले दलित समुदायमाथि भइरहेको छुवाछुट, विभेद र दमन बन्द गर्न र प्रहरी हिरासतमा मारिएका श्रीकृष्ण विकलाई न्याय दिन माग गरेका छन्।
१२ वैशाख, काठमाडौं । सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतभित्र युवकको मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
सुनकोशी गाउँपालिका– ३, जुम्लीडाँडाका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा रहेका वेला गत ७ वैशाखमा मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका हुन् ।
धर्नामा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद र नेताहरू समेत सहभागी भएका छन् ।
उनीहरूले दलित समूदायमाथि भैइरहेका छुवाछुट, बिभेद, बहिष्कार र दमन बन्द गर, प्रहरी हिरासतमा मारिएका सिन्धुलीका श्रीकृष्ण बिकलाई न्याय दे लगाएतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
खोटाङको एक बालिकासँग अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेपछि बालिकाको परिवारले जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
श्रीकृष्णलाई बलात्कारको झुटा मुद्दा लगाएर फसाइएको र प्रहरी हिरासतभित्र भएको घटना स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै पीडित परिवार र अधिकारकर्मी समेत आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरूले घटनाको न्यायीक छानविनको माग गरेका छन् ।
