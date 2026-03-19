धमाधम बस्ती छाड्दै मनोहराका सुकुमवासी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १६:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीका ७७७ परिवारले सरकारको अभियानअनुसार बस्ती खाली गर्न थालेका छन्।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले ८० प्रतिशतले सामान लिएर बस्ती छाडेको जानकारी दिए।
  • सरकारले थापाथली र तीनकुने गैरीगाउँका सुकुमवासी बस्ती हटाइसकेको र मनोहरा किनाराका बस्ती पनि हटाउने तयारी गरेको छ।

१२ वैशाख, भक्तपुर । भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दा बस्ती खाली गर्न थालेका छन् ।

सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना खाली गराउन थालेपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थलीस्थित मनोहरा खोला किनाराका सुकुमवासीले बस्ती छाडेका हुन् ।

सरकारको सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अभियानप्रति पूर्ण समर्थन गर्दै यहाँका ७७७ परिवारले बस्ती छाड्न थालेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका ८० प्रतिशतले आज दिउँसो २:०० बजेसम्म सामान लिएर बस्ती छाडेका जानकारी दिए ।

बाँकी रहेकाहरूले आफ्ना सामान सारिरहेका बताउँदै उनले शुक्रबार बस्तीमा प्रहरीले माइकिङ गरी बस्ती छाड्न र वास्तविक सुकुमवासी सरकारको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले थापाथलीको बस्ती हटाइसकेको जनाउँदै उनले तीनकुने गैरीगाउँस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाइरहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार त्यहाँको बस्ती हटाइसकेपछि सोही टोली आएर मनोहरा किनाराको दायाँबायाँ रहेका बस्ती हटाउने छन् ।

भ्याएसम्म आज, नभ्याए भोली बिहानदेखि बस्ती हटाउने बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक खड्काले सुकुमवासीले सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्दै बस्ती छाड्नु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा राखे ।

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीमा ७७७ घरटहरामा करिब एक हजार ६०० भन्दा बढी मानिस बसिरहेका उनले जानकारी दिए ।

प्रहरी उपरीक्षक खड्काका अनुसार बस्तीमा ५० भन्दा बढी दुईतले पक्की घर रहेका छन् भने धेरै जस्ताका टहरा र ब्लकका घरहरू छन् । बस्तीमा आजै साँझसम्म भत्काउन तयारीका साथ भक्तपुरबाट करिब १०० भन्दा बढी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका उनले जानकारी दिए ।

‘यहाँ अधिकांश घरहरू भाडामा लगाएका छन् । पक्की घर पनि भाडामा बसिरहेका हुन्, यहाँ सुरुमा टहरा बनाएर एक समूहले तीन लाखदेखिसात लाखसम्म र पक्की घर  १८ लाखसम्ममा बिक्री गरेका छन्, यहाँका सुनिल लामाले बस्ती छाड्दै गर्दा भने, ‘हामी टहरा किनेर बसेको १५ वर्ष भयो । सरकारले हामी जस्ता सुकुमवासीलाई उचित व्यवस्थापन गरोस्, त्यति भए पुग्छ ।’

सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दासँग भाडा उठाउन कोही व्यक्ति आउने गरेको बताउँदै बस्तीका बासिन्दामध्ये धेरैले भाडा तिर्ने गरेको बताउँछन् ।

सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने वा बासको उचित व्यवस्थापन गरिदिए, यो गन्हाउने खोलाको किनारामा बस्न रहर नभएको सुकुमवासी बताउँछन् ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नागार्जुनमा यसरी तयार पारिँदैछ सुकुमवासीका लागि पाँच तले भवन (तस्वीरहरू)

नागार्जुनमा यसरी तयार पारिँदैछ सुकुमवासीका लागि पाँच तले भवन (तस्वीरहरू)
सुकुमवासीले नियम पालना गरे भन्दै उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन : शंकर पोखरेल

सुकुमवासीले नियम पालना गरे भन्दै उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन : शंकर पोखरेल
सरकारले यसरी ‘स्क्रिनिङ’ गर्दैछ वास्तविक सुकुमवासी (तस्वीरहरू)

सरकारले यसरी ‘स्क्रिनिङ’ गर्दैछ वास्तविक सुकुमवासी (तस्वीरहरू)
बस्तीमा चल्दैछ डोजर, खुला आकाशमुनि खाना पकाउँदै सुकुमवासी (तस्वीरहरू)

बस्तीमा चल्दैछ डोजर, खुला आकाशमुनि खाना पकाउँदै सुकुमवासी (तस्वीरहरू)
आमाको माया …

आमाको माया …
यी हुन् सुकुमवासीका लागि तोकिएका अस्थायी बसोवासका ठाउँहरू

यी हुन् सुकुमवासीका लागि तोकिएका अस्थायी बसोवासका ठाउँहरू

