सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

विन्डोज ११ मा ठूलो सुधार: अब विन्डोज अपडेटलाई चाहेजति समय रोक्न सकिने

विन्डोज प्रमुख पावन दाभुलुरीले मार्चमा गरेका बाचाहरूलाई पुरा गर्दै माइक्रोसफ्टले 'विन्डोज इन्साइडर प्रोग्राम' मार्फत केही महत्त्वपूर्ण सुविधा सार्वजनिक गरेको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १८:१८

सन् २०२६ लाई माइक्रोसफ्टले विन्डोज ११ को गुणस्तर सुधार्ने वर्षको रूपमा लिएको छ। विन्डोज प्रमुख पावन दाभुलुरीले मार्चमा गरेका बाचाहरूलाई पुरा गर्दै माइक्रोसफ्टले ‘विन्डोज इन्साइडर प्रोग्राम’ मार्फत केही महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू सार्वजनिक गरेको छ।

यस नयाँ अपडेटका तीन मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

  • अपडेटलाई अनिश्चितकालका लागि रोक्न सकिने: अब प्रयोगकर्ताले क्यालेन्डर इन्टरफेस प्रयोग गरी विन्डोज अपडेटलाई ३५ दिनसम्म रोक्न सक्नेछन्। यदि ३५ दिन पनि पर्याप्त भएन भने, यसलाई पटक-पटक थप्न सकिनेछ, जसले गर्दा वास्तवमा अपडेटलाई आफूले चाहेसम्म रोक्न मिल्ने भएको छ।
  • नयाँ ‘फिचर फ्ल्याग्स’ (Feature Flags) इन्टरफेस: इन्साइडर सेटिङमा अब एउटा नयाँ विकल्प थपिएको छ, जहाँबाट प्रयोगकर्ताले नयाँ सुविधाहरूलाई आफैँ अन (Enable) वा अफ (Disable) गर्न सक्नेछन्। यसले प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न थप नियन्त्रण दिनेछ।
  • नयाँ च्यानल अनुभव: माइक्रोसफ्टले च्यानलहरूको नाम र काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरेको छ। अब ‘डेभ’ च्यानललाई ‘एक्सपेरिमेन्टल’ च्यानलले प्रतिस्थापन गरेको छ। साथै, इन्साइडर प्रोग्रामबाट बाहिर निस्कन (अनइनरोल ) अब पहिलेभन्दा धेरै सजिलो बनाइएको छ।

थप सुधारहरू:

यस अपडेटमा “Faster reopening of restartable apps” भन्ने फिचर पनि थपिएको छ। यसले कम्प्युटर रिस्टार्ट भएपछि तपाईँले चलाइरहेका एपहरूलाई छिटो र पहिलेकै अवस्थामा खोल्न मद्दत गर्नेछ।

माइक्रोसफ्टले विन्डोज ११ लाई अझ भरपर्दो, छिटो र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन यी कदमहरू चालेको हो। हाल यी सुविधाहरू परीक्षणको क्रममा रहेकाले केवल ‘विन्डोज इन्साइडर’ हरूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्, तर निकट भविष्यमै यो सबै साधारण प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विन्डोज ११
सम्बन्धित खबर

हालसम्म थापाथलीका ६८ सुकुमवासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

चीन र मोजाम्बिकबीच खनिज उत्खनन् र सुरक्षा सम्झौता

एआई प्रयोगबाट नयाँ भौतिक शास्त्रको खोजी

क्यानडा विद्यालयमा गोलीकाण्ड : ओपन एआईका सीईओ अल्टम्यानले मागे माफी

नेपालको शासन, विदेशी सर्भर 

मीन भामले स्पेनमा सार्वजनिक गरे प्रकाश तिवारी निर्देशित ‘जाली भान्जा’ को पोस्टर

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

