विन्डोज ११ मा ठूलो सुधार: अब विन्डोज अपडेटलाई चाहेजति समय रोक्न सकिने

सन् २०२६ लाई माइक्रोसफ्टले विन्डोज ११ को गुणस्तर सुधार्ने वर्षको रूपमा लिएको छ। विन्डोज प्रमुख पावन दाभुलुरीले मार्चमा गरेका बाचाहरूलाई पुरा गर्दै माइक्रोसफ्टले ‘विन्डोज इन्साइडर प्रोग्राम’ मार्फत केही महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू सार्वजनिक गरेको छ।
यस नयाँ अपडेटका तीन मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:
- अपडेटलाई अनिश्चितकालका लागि रोक्न सकिने: अब प्रयोगकर्ताले क्यालेन्डर इन्टरफेस प्रयोग गरी विन्डोज अपडेटलाई ३५ दिनसम्म रोक्न सक्नेछन्। यदि ३५ दिन पनि पर्याप्त भएन भने, यसलाई पटक-पटक थप्न सकिनेछ, जसले गर्दा वास्तवमा अपडेटलाई आफूले चाहेसम्म रोक्न मिल्ने भएको छ।
- नयाँ ‘फिचर फ्ल्याग्स’ (Feature Flags) इन्टरफेस: इन्साइडर सेटिङमा अब एउटा नयाँ विकल्प थपिएको छ, जहाँबाट प्रयोगकर्ताले नयाँ सुविधाहरूलाई आफैँ अन (Enable) वा अफ (Disable) गर्न सक्नेछन्। यसले प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न थप नियन्त्रण दिनेछ।
- नयाँ च्यानल अनुभव: माइक्रोसफ्टले च्यानलहरूको नाम र काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरेको छ। अब ‘डेभ’ च्यानललाई ‘एक्सपेरिमेन्टल’ च्यानलले प्रतिस्थापन गरेको छ। साथै, इन्साइडर प्रोग्रामबाट बाहिर निस्कन (अनइनरोल ) अब पहिलेभन्दा धेरै सजिलो बनाइएको छ।
थप सुधारहरू:
यस अपडेटमा “Faster reopening of restartable apps” भन्ने फिचर पनि थपिएको छ। यसले कम्प्युटर रिस्टार्ट भएपछि तपाईँले चलाइरहेका एपहरूलाई छिटो र पहिलेकै अवस्थामा खोल्न मद्दत गर्नेछ।
माइक्रोसफ्टले विन्डोज ११ लाई अझ भरपर्दो, छिटो र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन यी कदमहरू चालेको हो। हाल यी सुविधाहरू परीक्षणको क्रममा रहेकाले केवल ‘विन्डोज इन्साइडर’ हरूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्, तर निकट भविष्यमै यो सबै साधारण प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4