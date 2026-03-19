+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक्सबक्सको पुनरागमन : गेम पासको मूल्य घट्यो, नयाँ कन्सोल ‘प्रोजेक्ट हेलिक्स’ को तयारी

सन् २०२२ मा एभ्टिभिजन ब्लिजार्डको खरिदपछि अपनाइएको ‘माइक्रोसफ्ट गेमिङ’ नामलाई परिवर्तन गरी कम्पनी फेरि आफ्नो पुरानै पहिचानमा फर्कन लागेको हो।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १८:२१

माइक्रोसफ्ट गेमिङले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तनसँगै ‘एक्सबक्स’ ब्रान्डलाई पुनर्जीवित गर्ने घोषणा गरेको छ। सन् २०२२ मा एभ्टिभिजन ब्लिजार्डको खरिदपछि अपनाइएको ‘माइक्रोसफ्ट गेमिङ’ नामलाई परिवर्तन गरी कम्पनी फेरि आफ्नो पुरानै पहिचानमा फर्कन लागेको हो।

सीईओ आशा शर्मा र सीसीओ म्याट बुटीले एक्सबक्सको नयाँ लक्ष्य दैनिक सक्रिय खेलाडीहरूको संख्या बढाउनु रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार माइक्रोसफ्ट गेमिङले कम्पनीको संरचना त बुझाउँथ्यो तर यसको महत्त्वाकांक्षा र उचाइलाई समेट्न सकेको थिएन।

एक्सबक्सले आफ्नो भविष्यको योजनामा कन्सोललाई नै केन्द्रमा राख्ने बताएको छ। अर्को पुस्ताको कन्सोल ‘प्रोजेक्ट हेलिक्स ‘ को विकासका लागि एएमडीसँग बहुवर्षीय साझेदारी गरिएको छ, जसले उच्च प्रदर्शन र उत्कृष्ट गेमिङ अनुभव प्रदान गर्नेछ।

ग्राहकहरूको गुनासो र सेवा महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै एक्सबक्सले गेम पासको शुल्क घटाएको छ। Game Pass Ultimate को मासिक शुल्क २९.९९ डलर बाट घटाएर २२.९९ डलर कायम गरिएको छ भने PC Game Pass को शुल्क १६.४९ डलरबाट ३.९९ डलरमा झारिएको छ। यद्यपि, यो मूल्य अक्टोबर २०२५ मा गरिएको ५०% वृद्धिको तुलनामा अझै केही बढी नै हो।

एक्सबक्सले अब ‘कल अफ ड्युटी’लाई ‘डे-वान’ लन्च लाइनअपबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। साथै, कम्पनीले माइनक्राफ्ट, द एल्डर स्क्रोल र सी अफ थिभ्स जस्ता प्लेटफर्महरूलाई थप सुधार्ने योजना बनाएको छ।

कम्पनीले अब चीन र अन्य उदीयमान बजारहरूका साथै मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू माझ आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथै विशेष गेमहरूको ‘एक्सक्लुसिभिटी विन्डो’ र एआईको प्रयोगबारे पनि पुनः मूल्याङ्कन गरिने बताइएको छ।

माइक्रोसफ्ट गेमिङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

च्याट जिपिटीले यसरी सिध्यायो सबैभन्दा ठूलो अनलाइन शिक्षा कम्पनी

विन्डोज ११ मा ठूलो सुधार: अब विन्डोज अपडेटलाई चाहेजति समय रोक्न सकिने

हालसम्म थापाथलीका ६८ सुकुमवासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

चीन र मोजाम्बिकबीच खनिज उत्खनन् र सुरक्षा सम्झौता

एआई प्रयोगबाट नयाँ भौतिक शास्त्रको खोजी

क्यानडा विद्यालयमा गोलीकाण्ड : ओपन एआईका सीईओ अल्टम्यानले मागे माफी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित