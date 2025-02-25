एकै परिवारका ३ खेलाडी सम्मानित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रसुवा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले कालिका गाउँपालिका वडा १ निवासी दावा तामाङ र उनकी छोरी दिया र दीक्षालाई सम्मान गरेको छ ।
- प्रभात तामाङले १३ औं रसुवा जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको समापनमा उनीहरुलाई सम्मान गरेका छन् ।
- दावाले मन्जुश्री ट्रेल रेसको ८० किलोमिटर दूरीमा रजत पदक जितेका छन् ।
१२ वैशाख, काठमाडौं । रसुवा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले एकै परिवारका ३ खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । कालिका गाउँपालिक वडा १ निवासी दावा तामाङसहित दुई छोरी दिया र दीक्षालाई खेलकुद मार्फत जिल्लालाई परिचित गर्न सफल भएकोमा सम्मान गरिएको हो ।
उनीहरुलाई बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले १३ औं रसुवा जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको समापनका अवसरमा सम्मान गरे ।
कालिका गाउँपालिक वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष समेत रहेका दावाले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेल रेसमा प्रतिस्र्पधा गरिसकेका छन् । दावाले हालै सम्पन्न मन्जुश्री ट्रेल रेसको ८० किलोमिटर दूरीमा रजत पदक जितेका थिए ।
जेठी छोरी दियाले श्रीलंकामा भएको दक्षिण एसियाली कराते प्रतियोगिताको १४ वर्षमुनि उमेरसमूहमा रजत तथा कान्छी छोरी दिक्षाले श्रीलंकामै भएको सोही प्रतियोगिताको १० वर्षमुनि उमेरसमूहमा कास्य पदक प्राप्त गरेका थिए । बुवा दावा पनि कराते पृष्ठभूमिका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4