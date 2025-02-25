छैटौं एसियन बिच गेम्स : महिला कबड्डीमा नेपाल समूह विजेता

१३ वैशाख, काठमाडौं । चीनको सान्या शहरमा आयोजना भइरहेको एशियन बिच कबड्डी प्रतियोगितामा आज भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई ३८–३६ ले पराजित गर्दै समूहको पहिलो स्थान पक्का गरेको छ ।
समूह ‘बी’का तीनवटै खेल जितेर नेपाल समूह विजेता बनेको हो ।
नेपालले आजै समूह ए को उपविजेता श्रीलंकासँग खेल्नेछ । समूह एको विजेता भने भारत छ ।
समूह बीको अंक तालिकाको पहिलो स्थानमा रहेको नेपालसँग ६ अंक छ । उपविजेता बंगलादेशको ४ र तेस्रो स्थानमा रहेको थाइल्याण्डसँग २ अंक छ ।
