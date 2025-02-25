बार्सिलोना ला लिगाको उपाधि नजिक, शीर्षस्थानमा ११ अंकको अग्रता

News Summary
१३ वैशाख, काठमाडौं । बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ । गएराति भएको खेलमा बार्सिलोनाले गेटाफेलाई हराउँदै शीषर्स्थानमा ११ अंकको अग्रता बनाएको हो ।
शुक्रबार दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडले रियल बेटिससँग १–१ को बराबरी खेलेपछि बार्सिलोनाले अग्रता थप फराकिलो बनाउने मौका पाएको थियो । गेटाफेलाई २-० ले हराउँदै अग्रता फराकिलो बनायो ।
अब बार्सिलोना रियलभन्दा ११ अंकले अगाडि छ, दुवै टोलीको ५ खेल बाँकी छ । बार्सिलोनाको ३३ खेलमा ८५ अंक छ भने रियलको समान खेलमा ७४ अंक छ ।
पहिलो हाफको अन्त्यतिर फर्मिन लोपेजले पेड्रीको पासमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफमा सब्स्टिच्युटका रूपमा आएका मार्कस रासफोर्डले काउन्टर अट्याकमा उत्कृष्ट गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे ।
यो जितसँगै बार्सिलोना २९औं ला लिगा उपाधितर्फ मजबुत रूपमा अघि बढेको छ ।
प्रतिक्रिया 4