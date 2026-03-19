स्थानीय परिकार प्रवर्द्धन गर्न नेपालगन्जमा स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १४:५८

  • नेपालगन्जमा स्थानीय परिकार प्रवर्द्धनका लागि स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभल आयोजना गरिएको छ।
  • बाँकेका होटल व्यवसायी संघ र होटल संघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा महोत्सव शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म चल्नेछ।
  • फेस्टिभलमा पाँचतारे होटलका परिकार, स्थानीय खाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम र लाइभ म्युजिक प्रस्तुत गरिनेछ।

१३ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय परिकार प्रहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्‍यले नेपालगन्जमा स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभल आयोजना गरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्द्धनमा बाँकेका होटल व्यवसायी संघ र होटल संघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु फेस्टिभल आइतबारसम्म चल्नेछ । सुर्खेत रोडस्थित सुशील कोइराला स्मृति गेटदेखि पश्चिम वाटरपार्क क्षेत्रसम्म महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ ।

यस महोत्सवले नेपालगञ्ज तथा बाँके जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै स्थानीय परिकारको पहिचान स्थापित गर्ने र होटल व्यवसायलाई सुदृढ बनाउनु रहेको होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भिमलाल कँडेलले बताए । कार्यक्रममा स्वदेशी पर्यटकसँगै छिमेकी मुलुक भारतबाट गरी ५ हजारको सहभागिता रहेको छ ।

महोत्सवमा स्ट्रिट फुडदेखि पाँचतारे होटलस्तरीय विभिन्न परिकार एउटै स्थानमा उपलब्ध गराइएको छ । साथै, स्थानीय स्वादिष्ट खाना, परम्परागत तथा आधुनिक खानाका परिकार, पेय पदार्थ, कला–संस्कृति तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । महोत्सवमा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले करिब ४० वटा स्टलहरु राखेका छन् ।

फेस्टिभलमा स्थानीय कलाकारका परम्परागत नृत्यदेखि ‘फिरन्ते’, ‘द जाप्पर्स’, ‘रकहेड्स’, ‘द ब्ल्याक होल’ र चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल, हास्य कलाकार तथा नायक विजय बराल, नायिका वर्षा राउत, हास्य कलाकार मेक्सम गौडेलसहितका कलाकारहरूले लाइभ म्युजिकसहितको प्रस्तुति दिनेछन् । त्यसैगरी स्थानीय कलाकारदेखि रसियन कलाकारसम्मको नृत्य पनि रहेको छ ।

फेस्टिभलमा सहभागी आगन्तुकहरूले विभिन्न प्रकारका खानाका स्टलहरू, लाइभ म्युजिक, सांस्कृतिक प्रस्तुति र अफरहरूको अनुभव लिन सक्नेछन् । यसले स्थानीय उत्पादन र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालगन्जलाई ‘फुड डेस्टिनेसन’का रूपमा चिनाउने विश्वास गरिएको छ । दिउँसो गर्मी हुने भएका कारण साँझ ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म हुने मेलामा खानाका परिकारदेखि लाइभ म्युजिक प्रस्तुति रहेका छन् ।

स्थानीय परिकार
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

