+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति :

बुढीगण्डकी बन्न ९ वर्ष लाग्ने, अन्य आयोजना कहिले ?

सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति नै तोकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' तयार पार्दै ठूला जलविद्युत् आयोजना सक्ने मिति नै तोकेको हो ।

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८३ वैशाख १३ गते १७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले १८ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना २०९२/०९३ सम्ममा सक्ने मिति तोकेको छ जसबाट २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य छ।
  • बुढीगण्डकी जलाशययुक्त १२ सय मेगावाट आयोजनालाई २०९१ सम्ममा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ र जिम्मेवारी बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीलाई दिइएको छ।
  • नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाबाट २०८५ भित्र १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र निजी क्षेत्रले १४ हजार मेगावाट आयोजना २०९२ भित्र सक्ने योजना बनाएको छ।

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति नै तोकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पार्दै ठूला जलविद्युत् आयोजना सक्ने मिति नै तोकेको हो ।

रणनीतिमा विभिन्न १८ वटा आयोजना २०९२/०९३ (सन् २०३५) सम्ममा सक्नेगरी समयसीमा नै तोकिएको छ । ती १८ वटा आयोजनाबाट २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।

जसमा राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई आगामी ९ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । २०९१ सम्ममा सक्ने लक्ष्य लिएको उक्त आयोजनालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीलाई जिम्मेबार निकाय तोकिएको छ भने ऊर्जा, अर्थ, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणलाई समन्वयकारी निकाय तोकिएको छ ।

त्यस्तै ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनालाई आगामी ९ वर्षभित्र (२०९१ सम्म) मा सक्ने समय सीमा तोकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उक्त आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा अघि बढिरहेको छ ।

खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट उत्पादन गर्न लागिएको उक्त आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजना समेत आगामी ९ वर्ष अर्थात् २०९१ भित्रमा सक्ने समयसीमा तोकिएको छ । ८ सय २८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना आगामी १० वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । बाग्लुङमा निर्माण हुने उक्त आयोजना २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक उत्तरगंगा जलविद्युत् कम्पनीमार्फत बन्ने उक्त आयोजनाको २०८० सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो । ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै आगामी तीन वर्षभित्र संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने र ७ वर्षभित्र विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिइएको थियो । तर, हालसम्म अध्ययनमै सीमित रहेको उक्त आयोजना सरकारले २०९१ भित्रमा सक्नेगरी समयसीमा तोकेको हो ।

त्यस्तै ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना समेत आगामी ८ वर्ष (२०९० भित्र) सक्ने सीमा तोकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाको लागि २०७९ सालमा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड आयोजना आगामी ९ वर्ष अर्थात २०९१ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । जाजरकोटको नलगाड नदीमा बन्ने उक्त आयोजना २०७३ सालमा डीपीआर तयार भएर दुई वर्षभित्रमा संरचना निर्माण थाल्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, हालसम्म आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यस्तै ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना आगामी ८ वर्षभित्रमा सक्ने समय सीमा तोकिएको छ । वेतन कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीमार्फत बन्ने उक्त आयोजना २०९० भित्रमा सक्ने लक्ष्य तोकिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सौर्य ऊर्जामार्फत १ हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । आगामी २ वर्ष अर्थात २०८५ भित्रमा उक्त आयोजना सक्ने लक्ष्य लिएको हो ।

त्यस्तै सरकारी कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीमार्फत प्रवद्र्धित करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू २०९२ भित्रमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । निजी क्षेत्रबाट करिब १४ हजार मेगावाट क्षमताका सौय तथा अन्य आयोजनाहरू समेत २०९२ भित्रमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित