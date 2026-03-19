संघीयता सञ्चालन गर्न नजान्ने, आरोप मात्रै लगाउने न्यायोचित हुँदैन : प्रवक्ता चालिसे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड हुन नसक्दा संघीयता बदनाम हुँदै गएको टिप्पणी गरे।
- उहाँले संघीयता खर्चिलो, महँगो र अव्यवहारिक नभई उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकिएको बताए।
- केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सेवामा अधिकारको ओभरल्याप रहेको उनले उल्लेख गरे।
१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड हुन नसक्दा संघीयता बदनाम हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता चालिसेले तीन तहको अधिकार स्पष्ट बनाई संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।
संघीयता खर्चिलो, महँगो र अव्यवहारिक नभई उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकिएको उनको बुझाइ छ ।
‘कतिपयले संघीयताको बदनाम गर्ने गरेका छन् । संघीयता खर्चिलो पनि होइन, महंगो पनि होइन । र यो अव्यवहारिक पनि होइन । सञ्चालन गर्न नजान्ने, अधिकार नदिने, त्यसलाई दरिलो र व्यवस्थित नगर्ने आरोपित मात्र गर्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन । एउटा चिकित्सक र एउटा डाक्टर खराब हुनसक्छ । तर चिकित्सा विज्ञान आफैंमा खराब होइन,’ उनले टिप्पणी गरे ।
उनले केही कमजोरीका आधारमा संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने टिप्पणी गरे । उनले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा अधिकारको ओभरल्याप रहेको पनि बताए ।
‘लोकतन्त्र आएको यति धेरै समय भइसक्यो । संघीयताका सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्रमा ओभरल्याप छ कि छैन ? शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत कुरा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार अधिकांश विकसित मुलुकमा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग त्यस्तो छैन, अधिकारको स्पष्टता छैन । संघले पठाउने कर्मचारीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले टेर्दैनन् । हामीले अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न दिने अधिकार किन रोकेका छौं ।’
