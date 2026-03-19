+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्णबहादुर समूहलक्षित कांग्रेस प्रवक्ताको बोली : आजका कर्मले भोलि आफैंलाई लज्जित नपारोस्म

उनले पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएको भन्दै यो समय आफ्ना स्पष्ट योजनाहरू सकारात्मक ऊर्जासहित कार्यकर्ताको मन जित्नतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुने पनि बताएका छन् । उनले नेताहरूलाई पार्टी अनुशासन पनि स्मरण गराएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १४:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको इतर समूहले राखेको भेलालाई न्याय नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
  • चालिसेले असहमति मर्यादित संवादबाट बाहिर गएर आत्मकेन्द्रित गतिविधिमा रूपान्तरण हुँदा पार्टीलाई न्याय नहुने बताएका छन्।
  • उनले महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा स्पष्ट योजना र सकारात्मक ऊर्जासहित कार्यकर्ताको मन जित्नुपर्ने र पार्टी अनुशासन पालना गर्नुपर्ने बताए।

१७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको इतर समूहले राखेको भेलालाई लक्षित गर्दै यसले न्याय नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थितहोटल स्मार्टमा कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको बैठक जारी रहँदा चालिसेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीभित्र असहमति मर्यादित संवादबाट बाहिर गएर गर्दा पार्टीलाई न्याय नहुने बताएका हुन् ।

‘प्रजातान्त्रिक पार्टीमा फरक मत र असहमति व्यक्त गर्नु स्वाभाविक मानीन्छ। यसले नै संस्थागत निर्णयहरूलाई थप परिपक्व र बलियो बनाउँछ,’ उनले भने, ‘तर जब यो असहमति पार्टीभित्रको मर्यादित संवादबाट बाहिर निस्केर आत्मकेन्द्रित, समानान्तर गतिविधिमा रूपान्तरण हुन्छ, तब यसले पार्टीलाई न्याय गर्दैन ।’

उनले पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएको भन्दै यो समय आफ्ना स्पष्ट योजनाहरू सकारात्मक ऊर्जासहित कार्यकर्ताको मन जित्नतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुने पनि बताएका छन् । उनले नेताहरूलाई पार्टी अनुशासन पनि स्मरण गराएका छन् ।

‘महाधिवेशन नजिकिँदै छ, यो समयमा आफ्ना स्पष्ट योजना, ठोस तर्क र सकारात्मक ऊर्जासहित कार्यकर्ताको मन जित्न लाग्नु सवैका लागि श्रेयस्कर हुन्छ,’ उनले थप भनेका छन्, ‘नेतृत्वको बाटो विधानअनुसार खुला छ । पार्टीको अनुशासन सबैले पालना गर्नुपर्छ । आजका कर्मले भोलि आफैंलाई लज्जित नपारोस् भन्ने सोचका साथअघि बढौं ।’

होटल स्मार्टमा कांग्रेसको पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको भेला अहिले पनि जारी छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
देवराज चालिसे नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ : कांग्रेस

सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ : कांग्रेस
कांग्रेसको निष्कर्ष- कम्तीमा २१ क्षेत्रमा अन्तर्घातकै कारण हार भयो

कांग्रेसको निष्कर्ष- कम्तीमा २१ क्षेत्रमा अन्तर्घातकै कारण हार भयो
कांग्रेस प्रवक्ताको ब्रिफिङ- सबै केन्द्रीय सदस्य राजीनामा अस्वीकार गरिरहेका छन्

कांग्रेस प्रवक्ताको ब्रिफिङ- सबै केन्द्रीय सदस्य राजीनामा अस्वीकार गरिरहेका छन्
जनकपुरबाट सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै हो : प्रवक्ता चालिसे

जनकपुरबाट सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै हो : प्रवक्ता चालिसे
रवि-बालेन एकता रहरको होइन, अरुले नै गराइदिएका हुन् : कांग्रेस प्रवक्ता

रवि-बालेन एकता रहरको होइन, अरुले नै गराइदिएका हुन् : कांग्रेस प्रवक्ता
कांग्रेस प्रवक्तालाई प्रश्न– देउवासहितका नेता चुनावी प्रचारमा ल्याउन के प्रयास भइरहेको छ ?

कांग्रेस प्रवक्तालाई प्रश्न– देउवासहितका नेता चुनावी प्रचारमा ल्याउन के प्रयास भइरहेको छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित