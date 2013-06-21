कांग्रेस प्रवक्ताको ब्रिफिङ- सबै केन्द्रीय सदस्य राजीनामा अस्वीकार गरिरहेका छन्

‘उहाँले नैतिकताको कुरा उठाए पनि यो परिस्थिति सम्हालिने, जिम्मेवारी लिने र पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने हो भनेर बहुसंख्यक साथीहरूले राजीनामा अस्वीकृत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १६:१३

६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यहरूले सभापति गगन थापाले दिएको राजीनामा अस्वीकार गर्ने पक्षमा धारणा राखिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसोबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता चालिसेले यस्तो बताएका हुन् ।

‘पार्टी सभापतिको राजीनामा पार्टी बैठकमा विधिवत् रूपमा आएको छ । त्यसमाथि साथीहरूले धारणा राख्ने क्रम चलिरहेको छ,’ चालिसेले भने, ‘उहाँले नैतिकताको कुरा उठाए पनि यो परिस्थिति सम्हालिने, जिम्मेवारी लिने र पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने हो भनेर बहुसंख्यक साथीहरूले राजीनामा अस्वीकृत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।’

अहिलेको निर्वाचन नतिजा सभापति थापाको कमजोरीसँग जोडिएर नआएको पनि उनले दाबी गरे । ‘निर्वाचनको परिणाम व्यक्तिसँग जोडिएको थिएन । लामो समयदेखिको थियो । ५० दिनको समय मात्रै सम्हाल्ने मौका पाएका हौँ । ५० दिनको मेहनत पर्याप्त थिएन । त्यसैले यो परिणाम आएको हो,’ चालिसेले भने ।

गगन थापा देवराज चालिसे नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसमा विश्वप्रकाशले पेस गरे गगनको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव

गगनको राजीनामाबारे केसी- बदल्छु भनेर हिंडेको क्याप्टेनले बीचमै छाड्न मिल्दैन

‘गगनको ससुरा भएर म अर्जुननरसिंह केसी बनेको हुँ ?’

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

गगनको राजीनामा पत्र : ‘मेरो निर्णय पराजित मानसिकताको उपज होइन’

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

