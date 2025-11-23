+
जनकपुरबाट सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै हो : प्रवक्ता चालिसे

२०८२ फागुन ६ गते १७:०२
६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जनकपुरधामबाट सार्वजनिक भएको प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै भएको बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा प्रतिज्ञा सभा चलिरहेका बेला बुधबार सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै भएको बताएका हुन् ।

उनले ‘रियल फिल्म’ बिहीबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा देखाइने बताए ।

‘रियल फिल्म भोलि १ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा देशविदेशबाट लाइभ प्रश्नोत्तर गरेर हाम्रो पार्टीका सभापतिले जवाफ दिनुहुनेछ,’ चालिसेले भने, ‘पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उहाँले जवाफ दिनु हुनेछ ।’

