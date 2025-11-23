+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
दीपकुमार उपाध्यायसँग वार्ता :

‘हामीमाथिको कारबाही क्षणिक र आवेगको अभिव्यक्ति हो’

एक हातले ताली बज्छ र ? ताली त दुई हातले बज्छ नि । उहाँहरूलाई पनि गल्ती भएछ, सच्याउनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान होस् भन्ने हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १८:१९

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान मिति आउन दुई हप्ता बाँकी हुँदा नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुले पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायसहित १९ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

कपिलवस्तु–१ मा उपाध्यायका छोरा आशिष शर्मा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठेपछि जिल्ला समितिले पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

यो क्षेत्रमा कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार अतहर कमाल मुसलमान छन् । कारबाही सिफारिस र बागी उम्मेदवारीबारे पूर्वराजदूतसमेत रहेका उपाध्यायसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद :

तपाईंहरूलाई पार्टीले कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ?

मैले पनि तपाईंहरूकै सञ्चारमाध्यमबाट देखेको हुँ । महाधिवेशनपछिको कुरा अदालतमा विचाराधीन छ । चुनावमा कांग्रेसको सुधार हुने देखिन्छ । कपिलवस्तुको हकमा क्षेत्रीय समितिले सिफारिस नै नगरेको व्यक्तिलाई माथिबाट मनोमानी तरिकाले उम्मेदवार बनाइयो । त्यसमा क्षेत्रीय समितिका सभापतिलगायतले असहमति जनाउनुभयो । गलत कुराको विरोध गर्नु, विद्रोह गर्नु उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । त्यही विषयमा तपाईंले भनेजस्तै कारबाहीको कुरा आएको हो, कांग्रेसमा यो सधैँभरि चलिराखेकै कुरा हो ।

कांग्रेस कपिलवस्तुको नेतृत्वमा अहिले जो स्थापित छन्, अन्तर्घात र विद्रोहको सुरुवात उनीहरूले नै गरेका हुन् । त्यसको बदला मतदाता र कार्यकर्ताहरूले चुनावबाट लिन्छन् । गगन–विश्वले पनि विद्रोह नगरेको भए, समयले साथ नदिएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । निष्कासित, विस्थापित र स्थापितको घटना कपिलवस्तुमा पनि भइरहेको हो ।

यहाँका अनुसार टिकट वितरणमा कमीकमजोरी भयो । यहाँका छोराले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो । यहाँकै शब्दमा कमीकमजोरी भएका हुन् भने त्यसलाई सच्याउने तरिका योबाहेक अरू थिएन ?

भएन । यो एउटा मानवीय पक्ष पनि हो । टिकट पाउने मान्छेले एकपटक सम्पर्क गर्ने, क्षेत्रीय समितिका साथीहरूसँग छलफल, सरसल्लाह गर्ने गरेको भए हुन्थ्यो । उम्मेदवारी दिने मेरो छोरा हुन् । टिकट पाउने पक्षबाट मलाई वा मेरो छोरालाई औपचारिक अनुरोध गर्नेसम्म पनि भएन । उहाँहरूमा अहङ्कार देखियो । टिकट पाउनेले कसरी पायो, दिनेले कसरी दियो उनीहरू नै जानून् ।

पद्धति र प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्दा समयले नै यसको जवाफ दिन्छ । कार्यकर्ता र जनताले यसको जवाफ दिन्छन् ।

टिकट पाउनेले अहङ्कार देखायो भन्दैमा टिकट नपाउनेले आधिकारिक उम्मेदवार हराउने उद्देश्यले बागी उठाउनु सही हो त ?

निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको हुनाले अहिलेसम्म उहाँहरू आधिकारिक हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले के गर्ला ? महाधिवेशनमा जित–हार के होला ? भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । तर कांग्रेसमा नमिलेका कुरा मिलाउने प्रयास कम भएको छ । यो दुःखद घटना हो तर यसो नगर्दा कांग्रेसमा स्वेच्छाचारिता र अहङ्कार बढ्ने भयो । त्यसलाई सच्याउनका लागि पनि साथीहरूले यो कदम उठाएका छन्, त्यसमा मेरो नैतिक समर्थन छ ।

पार्टी एकढिक्का भएर निर्वाचनमा जाने बेलामा यस्तो गर्नु ठीक हो त ?

एक हातले ताली बज्छ र ? ताली त दुई हातले बज्छ नि । उहाँहरूलाई पनि गल्ती भएछ, सच्याउनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान होस् भन्ने हो ।

दुई पक्षबीच सहमति हुने र यहाँहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने सम्भावना कति छ ?

तपाईंले सोध्नुभयो धन्यवाद ! तर हाम्रो पार्टीमा त्यो प्रयास कतैबाट भएको छैन । यो कुरा धेरै अगाडि बढिसकेकाले हामी त्यति इच्छुक पनि छैनौँ । कार्यकर्ताले एक किसिमको मानसिकता बनाइसकेका छन् । उहाँहरू राजीनामा दिएर स्वतन्त्रको पक्षमा खुल्नुभएको छ ।

यहाँले अघि टिकट पाउने पक्षबाट सम्पर्क गरिएन, अहङ्कार देखाइयो भन्नुभयो । उताबाट सम्पर्क भयो भने मिल्ने सम्भावना त रहेछ नि ?

समय घर्कियो । टिकट पाउने उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक काम हो त्यो ।

हामीले प्रत्यक्षतर्फको कुरा गरिराखेका छौँ । समानुपातिकतर्फ मत कसलाई दिनुहुन्छ ?

कांग्रेसमा आधिकारिकताको लडाइँ जारी छ । हामी समानुपातिक मत कांग्रेसमै जाओस् भन्ने चाहन्छौँ तर दबाब दिने अवस्थामा छैनौँ । त्यसो गर्दा बलेको आगोमा घिउ थप्ने कामजस्तो हुन्छ । प्रत्यक्षमा मात्र होइन समानुपातिकमा पनि यसको असर त पर्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा यहाँले रुखमा भोट हाल्नुहुन्छ ?

हाम्रो प्रयास त्यही रहन्छ । तर कति मनाउन सक्छौँ भन्न सकिँदैन । कार्यकर्ता र जनतामा आक्रोश छ ।

अहिले त सिफारिस मात्र त भएको हो । पार्टीले कारबाही गर्‍यो भने पनि रुखमा भोट जान्छ ?

हाम्रो प्रयास त्यही रहन्छ । किनभने कारबाही भनेको क्षणिक र आवेगको अभिव्यक्ति हो । कांग्रेसमा यतिका धेरै आरोह–अवरोह देखियो ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगनको प्रतिज्ञा- भदौ २३ जसरी अब युवा मारिन्नन्, नकावधारीले सिंहदरबार जलाउन पाउन्न

गगनको प्रतिज्ञा- भदौ २३ जसरी अब युवा मारिन्नन्, नकावधारीले सिंहदरबार जलाउन पाउन्न
यस्ता छन् कांग्रेसका भिजन- १०

यस्ता छन् कांग्रेसका भिजन- १०
जनकपुरबाट सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै हो : प्रवक्ता चालिसे

जनकपुरबाट सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै हो : प्रवक्ता चालिसे
विश्वप्रकाश भन्छन्- देश दुखेका बेला चुनाव कसले जित्ने भन्दा पनि कसले सम्हाल्ने प्रश्न हो

विश्वप्रकाश भन्छन्- देश दुखेका बेला चुनाव कसले जित्ने भन्दा पनि कसले सम्हाल्ने प्रश्न हो
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक
रास्वपामा दागैदाग भएकाहरूको बिगबिगी रहेकाले कांग्रेसमा प्रवेश गरेँ : ममता शर्मा

रास्वपामा दागैदाग भएकाहरूको बिगबिगी रहेकाले कांग्रेसमा प्रवेश गरेँ : ममता शर्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित