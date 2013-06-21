सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ : कांग्रेस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारलाई न्यायिक निरुपणमार्फत क्लोज गर्नुपर्ने बताएको छ।
- प्रवक्ता देवराज चालिसेले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक बहसको विषय नबनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
- राजनीतिलाई शुद्ध नबनाएसम्म बाँकी कुराहरू शुद्ध नहुने उनको भनाइ छ ।
१२ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठन हुन गइरहेको सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवराज चालिसे यस्तो बताएका हुन् ।
‘यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई दृढतापूर्वक पहिलो प्राथमिकता दिएर आजसम्म जे जति काण्ड सुनिएका छन्, त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कारबाही गर्ने, आयोग बनाउने, न्यायिक निरुपण गर्ने जे जति गर्नुपर्ने हो सबै कुराहरू गर्नुपर्छ ।’
प्रवक्ता चालिसेले भ्रष्टाचारको विषय अब बहसको विषय बन्न नहुने पनि बताए । राजनीतिलाई शुद्ध नबनाएसम्म बाँकी कुराहरू शुद्ध नहुने प्रवक्ता चालिसेको भनाइ थियो ।
‘भ्रष्टाचार राजनीतिक बहसको विषय, पार्टीसँग जोड्ने विषय, जनमत प्रभावित पार्ने विषय बन्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई शुद्ध नबनाएसम्म बाँकी कुराहरू शुद्ध नहुने भयो ।’
