+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ : कांग्रेस

चालिसेले भने- भ्रष्टाचार राजनीतिक बहसको विषय, पार्टीसँग जोड्ने विषय, जनमत प्रभावित पार्ने विषय बन्नु हुँदैन । राजनीतिलाई शुद्ध नबनाएसम्म बाँकी कुराहरू शुद्ध नहुने भयो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १७:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारलाई न्यायिक निरुपणमार्फत क्लोज गर्नुपर्ने बताएको छ।
  • प्रवक्ता देवराज चालिसेले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक बहसको विषय नबनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
  • राजनीतिलाई शुद्ध नबनाएसम्म बाँकी कुराहरू शुद्ध नहुने उनको भनाइ छ ।

१२ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठन हुन गइरहेको सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवराज चालिसे यस्तो बताएका हुन् ।

‘यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई दृढतापूर्वक पहिलो प्राथमिकता दिएर आजसम्म जे जति काण्ड सुनिएका छन्, त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कारबाही गर्ने, आयोग बनाउने, न्यायिक निरुपण गर्ने जे जति गर्नुपर्ने हो सबै कुराहरू गर्नुपर्छ ।’

प्रवक्ता चालिसेले भ्रष्टाचारको विषय अब बहसको विषय बन्न नहुने पनि बताए । राजनीतिलाई शुद्ध नबनाएसम्म बाँकी कुराहरू शुद्ध नहुने प्रवक्ता चालिसेको भनाइ थियो ।

‘भ्रष्टाचार राजनीतिक बहसको विषय, पार्टीसँग जोड्ने विषय, जनमत प्रभावित पार्ने विषय बन्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई शुद्ध नबनाएसम्म बाँकी कुराहरू शुद्ध नहुने भयो ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
देवराज चालिसे नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

कांग्रेसको निष्कर्ष- कम्तीमा २१ क्षेत्रमा अन्तर्घातकै कारण हार भयो

कांग्रेस प्रवक्ताको ब्रिफिङ- सबै केन्द्रीय सदस्य राजीनामा अस्वीकार गरिरहेका छन्

जनकपुरबाट सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्र ट्रेलर मात्रै हो : प्रवक्ता चालिसे

रवि-बालेन एकता रहरको होइन, अरुले नै गराइदिएका हुन् : कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्तालाई प्रश्न– देउवासहितका नेता चुनावी प्रचारमा ल्याउन के प्रयास भइरहेको छ ?

कांग्रेस देश बदल्ने अठोटसहित आएको छ: प्रवक्ता चालिसे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित