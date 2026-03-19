धादिङका १३ वटै पालिका उपप्रमुखहरूले खोजे बजेट रकमान्तरमा सहभागिता

उनीहरूले राजनीतिक तथा लैङ्गिक आधारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १९:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरूले बजेट रकमान्तरमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
  • उनीहरूले उपप्रमुखको भूमिकालाई कमजोर पार्ने राजनीतिक तथा लैङ्गिक प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
  • उपप्रमुखहरूले न्यायिक समितिलाई 'सुरु अदालत' बनाउन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

१३ वैशाख, धादिङ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संयुक्त भेलाले बजेट रकमान्तर गर्दा पालिका प्रमुखहरूले मात्रै निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले राजनीतिक तथा लैङ्गिक आधारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, बजेट संशोधन र रकमान्तरको प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने सुनिश्चितता पनि खोजेका छन् ।

शनिबार धुनिवेशी नगरपालिकाको संयोजकत्वमा आयोजित क्षमता विकास, सिकाइ आदानप्रदान एवं कानुन अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भेला भई उनीहरूले ७ बुँदे धुनिवेशी घोषणा-पत्र-२०८३ जारी गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएका अधिकार तथा जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र अवसरहरूको समीक्षा गर्दै उपप्रमुखहरूले कार्यपालिका केन्द्रित शक्ति संरचनाको कडा आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरूले न्यायिक समितिलाई आम नागरिकको पहुँचयुक्त प्रभावकारी ‘सुरु अदालत’ का रूपमा विकास गर्न हरेक स्थानीय सरकारमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकासको मागसमेत गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत हुने सार्वजनिक खरिद र टेन्डर प्रक्रियामा उपप्रमुखहरूको प्रभावकारी अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग १३ वटै पालिकाका उपप्रमुखहरूले गरेका छन् । उपप्रमुखलाई स्थानीय शासन प्रणालीमा सन्तुलनकारी र सह–कार्यकारी भूमिकामा संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

भेलाले सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र बजार अनुगमनका अभ्यासहरूलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सुदृढ गर्न अपिल गरेको छ ।

उक्त भेलामा पूर्वसचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र वरिष्ठ अधिवक्ता नमराज रिजालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

भेलाले पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन निर्माणमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई हार्दिक अपिलसमेत गरेको छ ।

पालिका उपप्रमुख रकमान्तर
रोपाइँलाई मल अभाव जोखिम, भारतसँग माग्दै सरकार

रोपाइँलाई मल अभाव जोखिम, भारतसँग माग्दै सरकार
स्पेनको कानुनीकरण प्रक्रिया दिल्ली सारिएपछि हजारौं नेपाली प्रभावित

स्पेनको कानुनीकरण प्रक्रिया दिल्ली सारिएपछि हजारौं नेपाली प्रभावित
महेश, वर्षाको अभिनय रहने फिल्म ‘टिका’ तीज छेकोमा आउने

महेश, वर्षाको अभिनय रहने फिल्म ‘टिका’ तीज छेकोमा आउने
दलितको जीवन दलित सांसदको मात्रै मुद्दा हो ?

दलितको जीवन दलित सांसदको मात्रै मुद्दा हो ?
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

