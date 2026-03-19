बँदेलको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु

रासस रासस
२०८३ वैशाख १४ गते ११:१०

१४ वैशाख, सर्लाही । जंगली बँदेलको आक्रमणबाट सर्लाहीको लालबन्दीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । लालबन्दी नगरपालिका–१५ पिडखोल्सा बस्ने ३२ वर्षका प्रेमबहादुर थिङ (दावा) को मृत्यु भएको हो ।

बँदेलको आक्रमणबाट घाइते उनको उपचारका लागि महेन्द्र राजमार्गस्थित लालबन्दी लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिए  ।

प्रहरी टोलीले मध्यराति नै घटना स्थलको मुचुल्का तयार गरी शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा पुर्‍याएको छ ।

जङ्गली बँदेलले खेतमा लगाएको मकैमा क्षति गरेपछि थिङ केही दिनदेखि मकै रेखदेखका लागि खेतमा बस्दै आएका थिए ।

रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

