इरानी विदेशमन्त्रीले रुस पुगेर पाकिस्तानको भूमिकाबारे के भने ?

‘हामीले पाकिस्तानमा आफ्ना साथीसँग राम्रो कुराकानी गर्‍यौं । अल्लाहलाई धन्यवाद छ, कि त्यहाँको यात्रा धेरै सफल रह्यो ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १३:५९

१४ वैशाख, काठमाडौं । २४ घण्टाको फरकमा दोस्रो पटक पाकिस्तान पुगेका इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची त्यहाँबाट रुस पुगेका छन् । आइतबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा रहेका उनी सोमबार रुसको राजधानी मस्को पुगेका हुन् ।

रुस पुगेर अराघचीले पाकिस्तानको तारिफ गरेका छन् । ‘पाकिस्तानले इरान-अमेरिकाबीचको वार्तामा अहम् भूमिका निभाएको छ,’ रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले पाकिस्तानमा आफ्ना साथीसँग राम्रो कुराकानी गर्‍यौं । अल्लाहलाई धन्यवाद छ, कि त्यहाँको यात्रा धेरै सफल रह्यो ।’

उनले पाकिस्तामा रहँदा अहिलेसम्म जे भयो त्यसको समीक्षा गरेको बताएका छन् । ‘हामीले अहिलेसम्म जे भयो त्यसको समीक्षा गर्‍यौं र अगाडि वार्ता कसरी र कुन सर्तमा जारी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्‍यौं,’ उनले भने ।

अराघचीले रुससँग पनि युद्धसँग जोडिएका अवस्था र मौजुदा स्थिपतबारे कुराकानी भएको बताइका छन् । ‘हामीले आफ्ना रुसी साथीसँग युद्धसँग जोडिएका अवस्था र तत्कालीन स्थितिबारे कुराकानी गर्छौं र समीक्षा गर्छौं,’ उनले भने,‘ताकि स्वाभाविक रूपमा आवश्यक सहकार्य पनि गर्न सकियोस् ।’

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची पाकिस्तान
वीरगञ्ज सडक विस्तार : भोलिदेखि सडकको मध्यरेखा निर्धारण गरिँदै

वीरगञ्ज सडक विस्तार : भोलिदेखि सडकको मध्यरेखा निर्धारण गरिँदै
३० हजार मेगावाट बिजुली: लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक

३० हजार मेगावाट बिजुली: लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक
महिला बिच कबड्डीमा भारतलाई उपाधि, नेपाली टोलीलाई कांस्य

महिला बिच कबड्डीमा भारतलाई उपाधि, नेपाली टोलीलाई कांस्य
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सम्पन्न

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सम्पन्न
विश्व बक्सअफिसमा ‘माइकल’ को उछाल, २१७ मिलियन डलरको सप्ताहन्त डेब्यू

विश्व बक्सअफिसमा ‘माइकल’ को उछाल, २१७ मिलियन डलरको सप्ताहन्त डेब्यू
अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

