बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार, ४ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

- सेयर बजारको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबार दिन ७.७३ अंक बढेर २७९६ अंकमा पुगेको छ।
- कारोबार रकम घटेर ४ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ भने १५७ कम्पनीको मूल्य बढेको छ।
- पाल्पा सिमेन्ट, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, शिखर पावर र सिटी होटलको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार ७.७३ अंक बढेको छ । सो वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २७९६ अंकमा कायम भएको छ । यसअघि शुक्रबार नेप्से १.५ अंक बढेको थियो ।
कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब २७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ७४ करोडको भयो । १५७ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १०२ को घट्यो भने १० को स्थिर रह्यो ।
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सबैभन्दा धेरै १.५२ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै विकास बैंक १.१४, बैंकिङ ०.६८, फाइनान्स ०.४२, होटल तथा पर्यटन ०.९७, जीवन बीमा ०.१३, माइक्रोफाइनान्स ०.२९ तथा निर्जीवन बीमा ०.१५ प्रतिशत बढे ।
त्यस्तै हाइड्रोपावर ०.१९, लगानी ०.२८, अन्य ०.४४ तथा व्यापार १.३९ प्रतिशत घटे । ४ कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशत बढ्यो । १५ प्रतिशत बढेका कम्पनीमा पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, शिखर पावर र सिटी होटल छन् । झापा इनर्जीको ९.४४ तथा ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको ६.८६ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।
माइखोला हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, सोलु हाइड्रोपावर, नेसनल हाइड्रोपावर र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक छन् ।
