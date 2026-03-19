कृत्रिम बीमा दाबी र तिनमा भुक्तानीको परिपाटी रोक्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रको कृत्रिम दाबी र भुक्तानीको परिपाटी रोक्ने योजना बनाएको छ।
- अर्थमन्त्रालयले बीमा व्यवसायको नियमनमा सुधार गरी जोखिम व्यवस्थापन र पूँजी परिचालन विस्तार गर्ने जनाएको छ।
- नेपालमा हाल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् र बीमाको पहुँच २०८२ फागुनसम्म ४९.९२ प्रतिशत पुगेको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रको कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपाटी रोक्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै बीमा क्षेत्रको विकृति पहिचान गरी नक्कली दावी भुक्तानीलाई नियन्त्रण गर्ने जनाएको हो ।
बीमा व्यवसायको नियमनमा व्यापक सुधार गरी एकातर्फ कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपाटी रोक्नुपर्ने अर्कोतर्फ बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै सरकारको लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनीहरूको कमजोर संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्ने जनाइएको छ । नेपालको बीमा क्षेत्रमा हालसम्म १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघुबीमा तथा २ पुनर्बीमा गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमाको पहुँच २०८२ फागुनसम्म ४९.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
