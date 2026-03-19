नेपालगन्ज फुड फेस्टिभलमा ओइरिए स्थानीयदेखि भारतसम्मका पर्यटक

यसमा पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार–प्रसार, स्थानीय परिकारको पहिचान र प्रवर्द्धन, होटल व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ फेस्टिभल सञ्चालन गरिएको थियो ।

कृष्ण अधिकारी कृष्ण अधिकारी
२०८३ वैशाख १४ गते २०:३७

१४ वैशाख, नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा पहिलो पटक  आयोजना गरिएको  गरिएको स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभलमा दर्शकको ओइरो लागेको छ । होटल व्यवसायी संघ बाँके र होटल संघ नेपाल बाँके च्याप्टरले संयुक्त रूपमा यो फेस्टिभलको आयोजना गरेका हुन् ।

फेस्टिभलमा दैनिक करिब १२ हजारले फेस्टिभलको अवलोकन गरेका थिए । नेपालगन्जलगायत बाँके जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो फेस्टिभल आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

यसमा पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार–प्रसार, स्थानीय परिकारको पहिचान र प्रवर्द्धन, होटल व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ फेस्टिभल सञ्चालन गरिएको थियो ।

स्वदेशी तथा छिमेकी मुलुक भारतका पर्यटकलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको फेस्टिभलमा स्ट्रिट फुडदेखि पाँच तारे होटलका स्वादसहितका परिकार एउटै स्थानमा राखिएका थिए ।

फेस्टिभलमा स्थानीय स्तरका परम्परागत तथा आधुनिक खानाका परिकार, पेय पदार्थ उपलब्ध थिए । जहाँ एउटै थलोमा सेल रोटी, चिकेन थाई मम, बिरयानी, बँदिया भाले साँधेको, पिजा, सेकुवा, छोइला, ढिक्री, घोंगी, सातु,  राबडी, शुशी, नबाबी कबाबलगायत सयौं परिकार उपलब्ध थिए ।

यस्तै, स्थानीय कला, संस्कृति र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएका थिए । फेस्टिभलमा होटल तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानका ५५ वटा स्टल राखिएका थिए ।

तीन दिन चलेको फेस्टिभलमा करिब पाँच हजार भारतीय पर्यटकसहित कुल ३५ हजार दर्शकले अवलोकन गरेको होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेलले बताए ।

नेपालगन्जको प्रचण्ड गर्मीमा साँझ ६ बजे देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन भएको यो फेस्टिभलमा पर्यटक आनन्द महसुस गरेको होटेल संघ बाँकेका  उपाध्यक्ष केशव न्यौपानेले बताए ।

नेपालगन्ज फुड फेस्टिभल
कृष्ण अधिकारी

कृष्ण अधिकारी नेपालगञ्जबाट खोजमूलक स्टोरी लेख्छन् ।

विजय बराल, वर्षा राउत अभिनित ‘मालती मंगले’ को ट्रेलर सार्वजनिक

विजय बराल, वर्षा राउत अभिनित ‘मालती मंगले’ को ट्रेलर सार्वजनिक
गुटबन्दीले थिलथिलो कांग्रेसमा आङ्देम्बे कसरी बने सर्वसम्मत ?
राजस्थानमा प्रेमीको हत्यापछि प्रेमिकाको गाउँका ३० घरमा आगजनी
‘छोरो विदेशमै ढल्यो, यता उसको कमाइको घरै रहेन’ 
त्रस्त छन् पोखराका सुकुमवासी, बसपार्कमै छन् साढे ४ सय घर
काठमाडौंको भूमिगत विद्युतीय तार विस्तार : ३ वर्षदेखि रोकिएको कामले पायो रफ्तार

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

