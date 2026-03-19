वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा ३ जना सिफारिस

पहिलो नम्बरमा कास्कीका डा. विकास अधिकारी सिफारिस

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समिति सचिवालय बैठकले यही वैशाख १४ गते तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०८३ वैशाख १५ गते ७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
  • सिफारिस समितिले १५ जना सर्टलिस्टबाट शैक्षिक योग्यता, कार्ययोजना, अनुभव र अन्तर्वार्ताको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
  • वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती नदीलाई स्वच्छ राख्ने, नदी किनाराका सांस्कृतिक धरोहर जगेर्ना गर्ने र नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

कास्कीकोट कास्कीका डा. विकास अधिकारी पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । बैतडीका डा. आनन्द सिंह भाट र सिरहाका संगीता यादव क्रमश: दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल नेतृत्वको सिफारिस समिति सचिवालय बैठकले यही वैशाख १४ गते अधिकारी, भाट र यादवको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समिति अध्यक्ष पदमा शहरी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्तिको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।

ओली सरकारको पालामा अघि बढेको थियो प्रक्रिया

शहरी विकास मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २७ गते नै अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । १७ जनाले आवदेन दिएका थिए । आवेदन दिएकाहरुमध्येबाट १५ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए ।

ती १५ जना उम्मेदवारहरुको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यवसायीक कार्ययोजनाको मूल्यांकन, व्यवसायीक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता समेतको मूल्यांकनबाट सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

त्यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रकाशमान सिंह शहरी विकास मन्त्री हुँदा कांग्रेसका दीपक कुइँकेललाई समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनेर सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको थियो । त्यही बीचमा जेनजी आन्दोलन भएर सरकार ढल्यो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएपछि अघिल्लो सरकारको पालामा भएका सबै सिफारिस सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो ।

त्यसपछि अन्तरिम सरकारका शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङको पालामा पुन: विज्ञापन आह्वान गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

के गर्छ वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ?

काठमाडौं उपत्यका भित्र वाग्मती र यसका सहायक नदी नालाहरुलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाएर नदी किनारमा रहेका धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरुको जगेर्ना गर्नु अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको मुख्य उद्देश्य हो ।

वाग्मती नदीको उद्गमथलो शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको नदीलाई स्वच्छ र सफा राख्ने कार्यजिम्मेवारी समितिको छ । यसैगरी वाग्मती नदीमा कुनै प्रकारको दूषित (ठोस वा तरल) पदार्थ मिसाउन नपाउने र कुनै तरल पदार्थ मिसाउनै परेमा पानी प्रशोधन गरेर मात्र मिसाउन पाउने व्यवस्था गर्नको निमित्त नदी किनारामा ढल निर्माण गर्ने लगायतका काम पनि यसकै कार्यक्षेत्रमा पर्दछ ।

साथै फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने, नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण गर्ने, नदी किनारामा आवश्यकता अनुसार सडक निर्माण र वृक्षारोपण गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नदीहरुको वहावक्षेत्र र हरितक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य तथा कार्यक्रम यही समिति मातहत पर्दछ ।

वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति शहरी विकास मन्त्रालय
