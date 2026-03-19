धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाइएको छ र इच्छुकले ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न सक्नेछन्।
- बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि स्नातकोत्तर उपाधि र कम्तीमा ७ वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको योग्यता आवश्यक छ।
- उमेर ३० देखि ६५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने र फौजदारी कसुर भएका व्यक्ति आवेदन दिन अयोग्य हुनेछन्।
१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाइएको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको हो । यसअघि वैशाख ४ गते बोर्ड अध्यक्षबाट सन्तोष श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए ।
बोर्ड अध्यक्षमा आवेदन दिन चाहनेले ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारमा अवस्थित समितिको सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न सक्नेछन् ।
योग्यताका हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । भ्रष्टाचारजन्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, लागु औषध कारोबार लगायतका फौजदारी कसुर पाएका व्यक्ति अध्यक्ष पदका लागि अयोग्य हुने छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4