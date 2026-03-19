जलेका गाडीकाे नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले गरे इन्धन दुरुपयोग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १२:३५
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रोशित भिडले रामशाहपथ स्थित मन्त्रालयको भनवमा गरेको आगजनी ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
  • जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका गाडीको नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेको छ।
  • मन्त्री मेहताले प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएकी छिन्।

१५ वैशाख, काठमाडौं । २३ र २४ भदौकाे जेनजी आन्दाेलनमन जलेका गाडीको नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले इन्धन दुरुपयोग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारीसाधनको नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेपछि मन्त्री मेहताले मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएकी छिन् ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा गाडी जलेका थिए । पूर्ण रूपमा क्षति भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका तिनै सवारी साधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिने गरेका थिए ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य र खानेपानी मन्त्रालय मातहत संरचनाहरूमा दुरुपयोग गरिएका सवारी साधन मन्त्रालय तान्न थालेको छ ।

इन्धन दुरुपयोग स्वास्थ्य मन्त्रालय
‘लालीबजार’ बारे के भन्छन् वादी अभियन्ता र चलचित्र निर्माता संघ ?

तत्काल आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

आगामी वर्ष बजेटको आकार बढाउने स्थिति छैन : पाण्डेय

भोला रिजालका छोराले ‘गौंथली’ बाट बढाए विरासत, फिल्म १ साउनमा आउने

सुरु भयो कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको बैठक

ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न शिक्षक–कर्मचारीहरुको माग

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

