मोतिपुर र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा मिचेर बनाइएका बस्ती र संरचना हटाउन पत्राचार

लामो समयदेखि जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्ती (सुकुमवासी समस्या) का कारण यी दुवै राष्ट्रिय महत्त्वका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । 

२०८३ वैशाख १५ गते १२:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारको स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देही मोतिपुर र बाँके नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन पत्राचार गरेको छ।
  • लिमिटेडले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जग्गा अतिक्रमण हटाउन र जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
  • औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रभावित बनाएको सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिइएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देहीको मोतिपुर र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल हटाउन पत्राचार गरेको छ ।

लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बालाजुले सोमबार रुपन्देहीस्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय र बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जिल्लास्थित सम्बन्धित निकायहरूसँग (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायत) आवश्यक समन्वय गरी जग्गा अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ ।

‘तहाँ परियोजना कार्यालय अन्तर्गत रहेको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती र अन्य भौतिक संरचना हटाउन जिल्लास्थित सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइ उक्त कार्य सम्बन्धमा थालिएको प्रक्रिया सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यालयमा यथाशीघ्र जानकारी गराउनुहोला,’ परियोजना कार्यालयहरूलाई पठाइएको पत्रमा छ ।

कार्यालयले जग्गा खाली गराउने कार्य प्रगतिको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई तत्काल जानकारी गराउन समेत ताकेता गरेको छ । यस निर्देशनको बोदार्थ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ ।

लामो समयदेखि जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्ती (सुकुमवासी समस्या) का कारण यी दुवै राष्ट्रिय महत्त्वका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
