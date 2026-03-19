बस्ती हटाएपछि मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्र (ड्रोन भ्यू)   

प्रहरीका अनुसार मनोहरा खोला किनारका कुल ९४१ घरटहरा भत्काइएको छ ।

विकास श्रेष्ठ शंकर गिरी विकास श्रेष्ठ, शंकर गिरी
२०८३ वैशाख १५ गते १३:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भक्तपुर र काठमाडौंको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्रका सबै ९४१ घरटहरा भत्काउने काम सकिएको छ।
  • मनोहरा क्षेत्रमा काठमाडौंतर्फ १३१ र भक्तपुरतर्फ ८०६ गरी कुल ९३७ परिवार बस्दै आएका थिए।
  • सुकुमवासीसँगको झडपमा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए र शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराइएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । भक्तपुर र काठमाडौंको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्रका सबै संरचना भत्काउने काम सकिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार काठमाडौं तर्फ १३१ र भक्तपुरतर्फ ८१० गरी कुल ९४१ घरटहरा भत्काइएको छ । जहाँ मनोहरा क्षेत्र अन्तर्गत काठमाडौं तर्फ १३१ परिवार संख्या र भक्तपुरतर्फ ८०६ परिवार संख्या गरी कुल ९३७ परिवार बस्दै आएका थिए ।

सो स्थानका संरचना भत्काउन दुई दर्जनबढी जेसीबी प्रयोग गरिएका थिए । त्यस क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको हो । शनिबार साँझ संरचना हटाउन खोज्दा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा भएको थियो ।

सुकुमवासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइतेसमेत भएका थिए । आइतबार बिहान करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पुग्दा करिब ८० प्रतिशतले आफैँ बस्ती छाडेका थिए ।

आइतबार र सोमबार भने शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने काम भएको थियो ।

 

विकास श्रेष्ठ

शंकर गिरी

शंकर गिरी फोटो पत्रकार हुन् ।

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

