लगातार चार खेल जित्दै न्यु डायमन्ड पीएम कप एनभीए भलिबल लिगको फाइनलमा

१५ वैशाख, काठमाडौं । न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब रेडबुल दशाैं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ अन्तर्गत महिलातर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा मंगलबार भएको खेलमा न्यु डायमन्डले एपीएफलाई २५-२१, २०-२५, २५-१८, २५-२१ ले पराजित गरेको हो ।
न्यु डायमन्डले अब लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पुलिससँग खेल्नेछ । उक्त खेलमा जस्तो नतिजा आएपनि न्यु डायमन्ड शीर्ष दुईमा रहने पक्का भइसकेको छ ।
न्यु डायमन्ड ४ खेलबाट १२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । चार खेलमा दोस्रो हार बेहोरेको एपीएफको ६ अंक छ ।
यस्तै मंगलबारै भएको महिलातर्फको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले सुदूरपश्चिमलाई २५-१५, २५-१०, २५-५ ले पराजित गरेको छ । चार खेलमा पहिलो जित हात पारेको आर्मीको ३ अंक भएको छ ।
एपीएफले अब नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्न बाँकी छ । पुलिसले एपीएफसहित न्यु डायमान्डसँग खेल्न बाँकी छ ।
