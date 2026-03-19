राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ४९ प्रतिशत बढाए नाफा, यस्तो छ लाभांश क्षमता

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- राष्ट्रियस्तरका ८ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म खुद नाफा ४९ प्रतिशतले बढाएर ५ अर्ब ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँ कमाएका छन्।
- गरिमा विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने लुम्बिनी विकास बैंकको नाफा वृद्धिदर सबैभन्दा बढी १०२८ प्रतिशत छ।
- विकास बैंकहरूको लोन लस प्रोभिजन घट्दा नाफा बढेको छ र खुद ब्याज आम्दानी पनि गत वर्षको तुलनामा बढेर १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरका ८ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म खुद नाफा ४९ प्रतिशत बढाएका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार यी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०२८२/८३ चैत मसान्तसम्म (९ महिनामा) कुल ५ अर्ब ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको यहीं अवधिमा यी बैंकको नाफा ३ अर्ब ६९ करोड २७ लाख रुपैयाँ थियो । गरिमा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
त्यस्तै वृद्धिदरका आधारमा भने लुम्बिनी विकास बैंक अगाडि छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको यस विकास बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ ।
तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरूको नाफा
|विकास बैंक
|नाफा, चैत २०८२
|नाफा, चैत २०८१
|वृद्धिदर %
|गरिमा
|१०४ करोड ८२ लाख
|७३ करोड ३४ लाख
|४२.९०
|साइन रेसुङ्गा
|७८ करोड ८४ लाख
|५१ करोड ४० लाख
|५३.३८
|मुक्तिनाथ
|९४ करोड २६ लाख
|७२ करोड ४८ लाख
|३०.००
|कामना सेवा
|५८ करोड ८६ लाख
|४९ करोड ३१ लाख
|१९.३६
|लुम्बिनी
|५६ करोड १६ लाख
|४ करोड ९७ लाख
|१०२८
|ज्योति
|६२ करोड ९४ लाख
|३० करोड ६६ लाख
|१०५.२९
|महालक्ष्मी
|४५ करोड ९९ लाख
|४३ करोड ६५ लाख
|५.३६
|सांग्रिला
|४८ करोड ४५ लाख
|४३ करोड ४२ लाख
|११.५८
त्यस्तै प्रतिसेयर आम्दानीमा गरिमा विकास बैंक नै सबैभन्दा अगाडि छ । उसको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी २३.२१ रुपैयाँ छ । वितरणयोग्य नाफाका आधारमा लुम्बिनी विकास बैंक अगाडि छ । सो बैंकको प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १७.४८ रुपैयाँ छ ।
विकास बैंकहरुको लोन लस प्रोभिजन (इम्पेरिमेन्ट चार्ज) घट्दा नाफामा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । राष्ट्रियस्तरका ८ विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ इम्पेरिमेन्ट चार्ज छुट्याएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा आउँदा २ अर्ब ८१ करोडमा झरेको छ ।
त्यस्तै खुद ब्याज आम्दानी पनि सामान्य बढेको छ । यस्तो आम्दानी गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म १५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ ।
विकास बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा (रुपैयाँमा)
|विकास बैंक
|प्रतिसेयर आम्दानी
|प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा
|गरिमा
|२३.२१
|१३.८९
|साइन रेसुङ्गा
|२०.९३
|१२.५०
|मुक्तिनाथ
|१५.७१
|७.०२
|कामना सेवा
|२०.०५
|१४.१५
|लुम्बिनी
|२०.६७
|१७.४८
|ज्योति
|१९.०९
|ऋणात्मक
|महालक्ष्मी
|१३.५९
|३.२५
|सांग्रिला
|१७.३०
|७.०४
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