पोर्चुगलकी विदेश राज्यमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै

भ्रमणको मुख्य तालिका अनुसार वैशाख १७ गते डा. जाभियरले परराष्ट्र सचिव राईसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछिन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १८:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोर्चुगलकी विदेश राज्यमन्त्री डा. आना इसाबेल जाभियर तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि अप्रिल २९ मा नेपाल आउने भएकी छन्।
  • वैशाख १७ गते डा. जाभियरले परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछिन् र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ।
  • भ्रमणले नेपाल र पोर्चुगलबीच कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने र नेपाली समुदायको हित र श्रम सहयोग विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईको निमन्त्रणामा पोर्चुगलकी विदेश राज्यमन्त्री (विदेश मामिला तथा सहयोग सचिव) डा. आना इसाबेल जाभियर तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भोलि (अप्रिल २९) नेपाल आउने भएकी छन्। आगामी मे १ सम्म हुने यस भ्रमणका क्रममा उनले नेपाल र पोर्चुगलबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

भ्रमणको मुख्य तालिका अनुसार वैशाख १७ गते डा. जाभियरले परराष्ट्र सचिव राईसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछिन् । सोही दिन उनले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यी भेटघाटहरूमा दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धको समीक्षा गर्नुका साथै सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

पोर्चुगलका गैर-आवासीय राजदूत जोआओ रिबेरो डे अल्मेडासहितको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आउन लागेकी डा. जाभियरको यस भ्रमणले नेपाल र पोर्चुगलबीचको कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायको हित र श्रम सहयोगका विषयमा पनि यस अवसरमा कुराकानी हुन सक्ने बताइएको छ ।

नेपाल पोर्चुगल
सम्बन्धित खबर

रोपाइँलाई मल अभाव जोखिम, भारतसँग माग्दै सरकार

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

दक्षिण एसियामै महँगो इन्धन नेपालमा, अरूले राहत दिँदा यहाँ किन दिइएन ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

देशभित्रको अशान्ति र पश्चिम एसिया द्वन्द्वले नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त : एडीबी

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई खुला पत्र

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

