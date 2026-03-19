भारतले भन्यो- नेपालले मागेजति मल र इन्धन दिन्छौं

नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता जैसवालले दुई देशबीचको आयात–निर्यात प्रक्रिया निरन्तर रहेको बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १८:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्तिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।
  • प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मल आपूर्ति सम्झौता अनुसार निरन्तर भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
  • नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि सरकार-सरकार सम्झौता गरेको र पेट्रोलियमका लागि दशकौंदेखि व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको छ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ‘बहुआयामिक’ रहेको बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्तिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

बिहीबार साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले दुई देशबीचको व्यापारिक र रणनीतिक सहकार्य मजबुत रहेको बताए ।

नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दुई देशबीचको आयात-निर्यात प्रक्रिया निरन्तर रहेको जानकारी दिए ।

‘नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थका सन्दर्भमा जुन सहयोग सम्झौता छ, हामीले सोही सम्झौता अनुसार नै इन्धन आपूर्ति गरिरहेका छौं,’ पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका विषयमा प्रवक्ता जैसवालले भने, ‘यो प्रक्रिया आगामी दिनमा पनि सोही अनुरूप चल्ने छ ।’

नेपालका लागि निकै संवेदनशील मानिएको रासायनिक मलका विषयमा भारतले सकारात्मक धारणा राखेको छ । ‘नेपालमा हामीले जुन रासायनिक मल आपूर्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी गर्छौं,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि ‘जीटुजी’ (सरकार-सरकार) सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बीच दशकौंदेखिको व्यावसायिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

भारतले दोहोर्‍यायो लिपुलेकबारे आफ्नो अडान

नेपाललाई एडीबीको सुझाव : गरिब जोखिममा छन्, ऋण लिएर पनि राहत देऊ

सीमा विवादमा पटक-पटक कूटनीतिक नोट : किन छैन नेपाल-भारत संवाद ?

हार भारतीय वामको, पीर नेपाली वामको

'सेलेक्ट यूएसए' मा डेब्यु गर्दै नेपाल, लगानी-नेतृत्व वृद्धिमा प्रोत्साहन संकेत

ओमानविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, पहिले ब्याटिङ गर्ने

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

