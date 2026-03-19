अविरलको ‘एक मुठ्ठी बादल’ अनुभव : पहिलो फिल्म, पहिलो उडान

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते २०:३९

  • फिल्म 'एक मुठ्ठी बादल' मा कान्छा सदस्य अविरलप्रताप अधिकारीले भाइको भूमिका निभाएका छन् र १७ वर्षको उमेरमा अडिसन दिएर छनोट भएका थिए।
  • निर्देशक सहारा शर्माको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको यो फिल्म जेठ १ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ र यसमा निशा शर्मा, शेखर चापागाईं लगायत कलाकार छन्।
  • अविरलले फिल्मको सुटिङमा पहिलो पटक प्लेन चढेको र भावुक भएर रोएको अनुभव सुनाएका छन् भने फिल्मको पटकथा नेपालभरिका परिवारमाथि रिसर्च गरेर लेखिएको छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘एक मुठ्ठी बादल’ परिवारको कान्छा सदस्य हुन् अविरलप्रताप अधिकारी । फिल्ममा मात्र होइन सुटिङ युनिटमा पनि उनी कान्छो सदस्य नै थिए । उमेरले कान्छा भएपनि अडिसन दिन कुरामा उनी पहिलो ठहरिए ।

विश्वका विभिन्न ल्याब हुँदै सुटिङमा निस्किएको फिल्मले पटकथालाई अहिलेको स्वरुपमा ढाल्न नै ६/७ वर्ष खर्चिएको थियो । यही क्रममा निर्माण टिमले भाइको चरित्रको लागि अविरलको अडिसन लिएको थियो ।

‘त्यतिबेला म जम्मा १७ वर्षको थिएँ । न अभिनयको ज्ञान थियो न पूर्व अनुभव’ प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्मलाई लिएर उत्साहित सुनिएका उनी भन्दै थिए, ‘दुई पेजको दृश्य आफ्नो विवेकले अभिनय गरेर पठाएको थिएँ । निर्देशक सहारा दिदीले पछि खबर गछौँ भन्नु भएको थियो । त्यसको ५ वर्षपछि बल्ल खबर आयो ।’

‘फेरि एक चोटि अडिसन दिएपछि बल्ल मैले यो चलचित्रमा काम गर्ने अवसर पाएँ,’ अविरलले सुनाए ।

अडिसनबाट छानिएको दिनलाई उनले जीवनकै अविस्मरणीय क्षणको रुपमा लिएका छन् । किनकि फिल्ममा अभिनय गर्ने उनको सपना मात्र यसले पूरा गरेको थिएन, जीवनको पहिलो प्लेन पनि चढाएको थियो ।

अविरल भन्छन्, ‘यो चलचित्रको सुटिङमा पोखरा जाँदा मैले पहिलो पटक प्लेन चढेको थिएँ । एड्भेन्चर लागेको थियो । त्योबाहेक यो चलचित्रको सेटको अनुभव पनि स्मरणीय रह्यो । सुटिङ सकिएको दिन त म भावुक भएर रोएको पनि थिएँ ।’

त्यसो त, अविरलले विरासतमै कलाकारिताका गुण लिएर आएका हुन् । चर्चित कवि तथा गीतकार क्षेत्रप्रताप उनका हजुरबा हुन् भने कार्यक्रम निर्देशक एवं कमेन्टेटर अमनप्रताप उनका बुबा । परिवारको यही विरासत पछ्याउँदै उनले नाटक हुँदै फिल्ममा पाइला चालेका हुन् । ‘एक मुठ्ठी बादल’ पछि उनले ‘पारी बुटोल’ मा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा अभिनय गरेका छन् ।

फिल्ममा उनले घरकोे एक्लो छोरो र दिदीहरूको पुलपुलिएको भाइको रुपमा अभिनय गरेका छन् । वास्तविक जीवनमा भने उनी यसविपरित छन् । घरमा उनी दिदीका भाइ हुन् तर फिल्ममा दिदी बन्ने उषा रजक र आँचल शर्माभन्दा उनको दिदीसँगको सम्बन्ध फरक छ ।

‘मैले पर्दा बाहिर बोल्ने शैली फरक छ तर चलचित्रमा मैले बेग्लै हिसाबले बोलेको छु । घरमा दिदीसँग हुर्किएकाले चलचित्र भित्रको दिदी भाइको डायनामिक्स बुझ्न सजिलो भयो । तर त्यो भाइ अर्कै हो भने चलचित्रको भाइ अर्कै हो,’ अविरलले भने ।

आफ्नो चरित्रलाई धेरै दिदीभाइले रिलेट गर्ने उनी बताउँछन् । आफ्नो मात्र होइन, फिल्मभित्रका हरेक सदस्यले हाम्रो परिवारका भिन्न– भिन्न सदस्यको आत्मा समातेका छन् । जुन चरित्र हेरे पनि दर्शकलाई आफूले देखेको महसुस हुने अविरलको बुझाइ छ । यही अनुभवका लागि पनि ‘एक मुठ्ठी बादल’ हेर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।

‘यसको पटकथा नै नेपाल भरिका सम्पूर्ण परिवारमाथि रिसर्च गरेर लेखे जस्तो छ । त्यसैले यसका हरेक चरित्र वास्तविक लाग्छन् । यसमा भाइको चरित्र अझ स्पेसल छ,’ अविरल हाँस्दै सुनाउँछन् ।

सहारा शर्माको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको ‘एक मुठ्ठी बादल’ जेठ १ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्ममा निशा शर्मा, शेखर चापागाईं, आँचल शर्मा, उषा रजक, मनीष निरौला, गौरव बिष्ट, सहयोगराज अधिकारी, भीमा मैनाली, अस्मिता गौतम लगायतको अभिनय छ ।

अविरलप्रताप अधिकारी
अध्यादेश ल्याउने सीमाको व्याख्या गर्न किन चुकिरहेको छ अदालत ?

अध्यादेश ल्याउने सीमाको व्याख्या गर्न किन चुकिरहेको छ अदालत ?
प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको प्रश्न- अध्यादेश ल्याएर संसदीय गरिमाको किन अवमूल्यन ?

प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको प्रश्न- अध्यादेश ल्याएर संसदीय गरिमाको किन अवमूल्यन ?
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
बालेन सरकारको एक महिना : पश्चिम एसिया युद्धबीच वैदेशिक रोजगारी ग्राफ उस्तै

बालेन सरकारको एक महिना : पश्चिम एसिया युद्धबीच वैदेशिक रोजगारी ग्राफ उस्तै
दशौं पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : पुरुषतर्फ पुलिसको लगातार पाँचाैं जित

दशौं पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : पुरुषतर्फ पुलिसको लगातार पाँचाैं जित
जिफन्ट घोषणापत्र : अबको आन्दोलन तलबमात्र होइन, दक्षता र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित

जिफन्ट घोषणापत्र : अबको आन्दोलन तलबमात्र होइन, दक्षता र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

