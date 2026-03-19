विराटनगर जुट मिलको जग्गा अतिक्रमण हटाउने तयारी

२०८३ वैशाख १५ गते २१:०९

१५ वैशाख, विराटनगर । सरकारले नेपालकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको जमिनमा अनधिकृत बसोबास गरिरहेकाहरूलाई पनि हटाउने भएको छ । संघीय सरकारको नीति अनुसार विराटनगर जुट मिल्सको जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाउने तयारी भएको हो ।

मिल्सको स्वामित्वमा रहेको हटताली हाट, दक्षिण गेट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवारको बसोबास रहेको अनुमान छ । मिल्सको सडक किनारामा ३० वटा पसल र व्यवसायलाई पनि हटाइने भएको छ । मिल्सको करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा यी अनधिकृत संरचनाहरू फैलिएका छन् ।

विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । जुट मिल्सभित्र अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्ने कतिपय व्यक्तिको विराटनगर बजार क्षेत्रमा घर छन् ।

विसं १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै पहिलो आधुनिक उद्योग हो । यसैको जगमा मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर र मुलुकका अन्य क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । पछिल्लो पटक २०७० सालदेखि मिल्स पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

