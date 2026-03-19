सिरहामा ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ सुरु, ६० हजार बालबालिकाको अवस्था जाँचिने

२०८३ वैशाख १६ गते ६:५९

१६ वैशाख, सिरहा । सिरहामा बालबालिकाको पोषण अवस्था पहिचान गर्न ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ सुरु गरिएको छ ।
बालबालिकाको पोषण सुधार गर्ने उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत सिरहाका सबै १७ वटै पालिकामा कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

दलित विकास मञ्च गोलबजारले हेलेन केलर इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग तथा स्थानीय पालिकाहरूको समन्वयमा सञ्चालित ‘जीवनका लागि पोषण कार्यक्रम’ अन्तर्गत अभियान सुरु गरेको हो ।
अभियानमा सुनौलो हजार दिनका आमासहित बालबालिकाको पोषण अवस्था पहिचान गरिनेछ ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशकका अनुसार अभियान अन्तर्गत बालबालिकाको उचाइ, तौल र पाखुराको मध्य भागको परिधि मापन गरेर पोषण अवस्था निर्धारण गरिनेछ ।

यस क्रममा ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब ६० हजार बालबालिका तथा करिब १४ हजार आमाहरूको पोषण परीक्षण गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमार्फत शीघ्र कुपोषण पहिचान गरी समयमै उपचारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

अभियानका क्रममा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थामार्फत घरघरमै पुगेर बालबालिकाको पाखुराको परिधि नापिनेछ ।

साथै, कुपोषित बालबालिकाका लागि बहिरङ्ग सेवामार्फत ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ निःशुल्क उपलब्ध गराइने जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल सरकारको योजनाअनुसार अभियान स्वास्थ्य संस्था, खोप केन्द्र, सामुदायिक क्लिनिक, वडा कार्यालय, सामुदायिक भवन तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूमा सञ्चालन गरिनेछ ।

निर्वाचनपछि गगन थापा पहिलोपल्ट सर्लाही–४ मा
लिग–२ : ओमनविरुद्ध टस हारेर पहिला फिल्डिङ गर्दै नेपाल
तस्वीर र भिडियोमा बार्सिलोनाको ‘मिनी नेपाल’
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी
च्याम्पियन्स लिग : ९ गोलको थ्रिलरमा पीएसजीले बायर्नलाई हरायो
बीपी राजमार्ग पुन: अवरुद्ध, सोमबार बनाइएका डाइभर्सन बाढीले बगायो

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

