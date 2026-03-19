फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

अन्तरप्रदेश यात्रुबाहक सवारी, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनमा समान ५–५ प्रतिशतका दरले भाडा बढाइएको छ ।

२०८३ वैशाख १६ गते ११:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यातायात व्यवस्था विभागले डिजेलको मूल्य वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा ५ प्रतिशतले बढाएको छ।
  • भाडा वृद्धि अन्तरप्रदेश यातायात र मालबहाक सवारीमा लागू हुने विभागले जनाएको छ।
  • विद्युतीय सवारीसाधनले भाडा बढाए कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । विभागले अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढाएको हो । बढेको भाडा आज बुधबारदेखि नै लागू हुने विभागले जनाएको छ ।

अन्तरप्रदेश यात्रुबाहक सवारी, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनमा समान ५–५ प्रतिशतका दरले भाडा बढाइएको छ ।

यसअघि चैत २५ गते पनि भाडा वृद्धि गरिएको थियो । भाडा बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १२ वैशाखमा सहमति दिएको थियो । सोहीअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

हाल डिजलको मूल्य प्रतिलिटर २३५.८३ रुपैयाँ छ । विद्युतीय सवारी साधनले भने भाडा बढाउन नपाउने विभागले जनाएको छ । यदि विद्युतीय सवारी साधनले भाडा बढाएमा कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ ।

‘लालीबजार’ रोकिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने चिन्ता, सेन्सर बोर्डलाई प्रश्नै प्रश्न

रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २ जनाको मृत्यु, २७ जना घाइते

शेखर कोइरालाले बोलाए आफ्नो समूहका बागमती प्रदेशका नेताको छलफल

इतिहास बदल्ने दुर्लभ अवसर

सुडानमा यौन हिंसालाई हतियार बनाइँदा गहिरिँदै मानसिक संकट

कृषि विभागले भन्यो- मौसम प्रतिकूल छ, गहुँ भण्डारण गर्नुहोस्

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

