राप्ती प्रतिष्ठानको जग्गामा बसेका सुकुमवासीलाई नवलपुरमा घडेरी दिने सम्झौता

सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठान र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिसँग आज पूरक सम्झौता भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १२:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिसँग पूरक सम्झौता गरेको छ।
  • सम्झौताअनुसार करिब १५० घरधुरी भूमिहीन सुकुमवासीलाइ प्रत्येकलाई ५–५ धुर जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
  • नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले जग्गामा बाटो, बिजुली, खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन घोराही उपमहानगरपालिका, प्रदेश र संघ सरकारसँग पहल गर्नेछ।

१६ वैशाख, दाङ । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि पहल सुरु भएको छ ।

सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठान र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिसँग आज पूरक सम्झौता भएको छ ।

बुधबार भएको पूरक सम्झौतामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कटुवा खोलाबीच रहेको प्रतिष्ठानको जग्गामा रहेको करिब १५० घरधुरीहरूमध्ये वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूलाई नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना मातहतको जग्गामध्येबाट प्रत्येक घरधुरीलाई ५–५ धुरको दरले घडेरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यसैगरी भूमिहीनलाई जग्गा दिएको स्थानमा बाटो, बिजुली, खानेपानी लगायतको सुविधा व्यवस्थित गर्न घोराही उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता पत्रमा प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार प्रा. श्याम लम्साल र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिका अध्यक्ष एवम् अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका बलिभद्र रानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि पनि नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिकै पहलमा नवलपुरको जग्गा प्रतिष्ठान मातहत ल्याउन पहल भएको थियो ।

राप्ती प्रतिष्ठान
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

