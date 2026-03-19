चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम गर्न नेपाल सरकार र चीनबीच सम्झौता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्म ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक र पुल निर्माण गरिनेछ।
- भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साल र चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच बुधबार उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
- मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या आए एक दिनमै समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
१६ वैशाख, काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यसअघि सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गरी आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गरे । चिनियाँ राजदूत माओमिंगले उपयुक्त लगानी वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
