चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम गर्न नेपाल सरकार र चीनबीच सम्झौता

चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्म ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक र पुल निर्माण गरिनेछ।
  • भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साल र चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच बुधबार उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
  • मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या आए एक दिनमै समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।

१६ वैशाख, काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सम्झौताअनुसार, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

यसअघि सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गरी आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गरे । चिनियाँ राजदूत माओमिंगले उपयुक्त लगानी वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

चक्रपथ विस्तार
‘लालीबजार’ रोकिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने चिन्ता, सेन्सर बोर्डलाई प्रश्नै प्रश्न

‘लालीबजार’ रोकिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने चिन्ता, सेन्सर बोर्डलाई प्रश्नै प्रश्न
रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २ जनाको मृत्यु, २७ जना घाइते

रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २ जनाको मृत्यु, २७ जना घाइते
शेखर कोइरालाले बोलाए आफ्नो समूहका बागमती प्रदेशका नेताको छलफल

शेखर कोइरालाले बोलाए आफ्नो समूहका बागमती प्रदेशका नेताको छलफल
इतिहास बदल्ने दुर्लभ अवसर

इतिहास बदल्ने दुर्लभ अवसर
सुडानमा यौन हिंसालाई हतियार बनाइँदा गहिरिँदै मानसिक संकट

सुडानमा यौन हिंसालाई हतियार बनाइँदा गहिरिँदै मानसिक संकट
कृषि विभागले भन्यो- मौसम प्रतिकूल छ, गहुँ भण्डारण गर्नुहोस्

कृषि विभागले भन्यो- मौसम प्रतिकूल छ, गहुँ भण्डारण गर्नुहोस्

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

