वृद्धाका गरगहना लुट्ने समूहका थप २ जना समातिए

वृद्धा महिलाले गलामा लगाएका सिक्री, कानमा लगाएका गरगहना थुत्दै मोटरसाइकलमा फरार हुने समूहका थप दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १५:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वृद्धा महिलाको सिक्री र गरगहना थुत्दै फरार हुने समूहका थप दुई जना विजय तामाङ र सुमन तामाङ पक्राउ परेका छन्।
  • यो समूहका ६ सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र उनीहरूले घर भाडामा खोज्ने निहुँमा वृद्ध महिलाको रेकी गरी लुटपाट गर्ने गरेको पाइएको छ।
  • समूहले चोरीको मोटरसाइकल प्रयोग गरी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दैनिक योजना बनाएर लुटपाट गरेको पाइएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । वृद्धा महिलाले गलामा लगाएका सिक्री, कानमा लगाएका गरगहना थुत्दै मोटरसाइकलमा फरार हुने समूहका थप दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा विजय तामाङ र सुमन तामाङ रहेका छन् । दुवै जनालाई काठमाडौं उपत्यका अपराधन अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले पक्राउ गरी प्रहरी वृत्त थानकोटलाई बुझाएको हो।उनीहरू पक्राउ परेसँगै यो समूहका ६ सदस्य पक्राउ परेका छन् ।

यसअघि नुवाकोट ककनी गाउँपालिका–३ का २६ वर्षीय बिमल तामाङ, २१ वर्षीय सविन तामाङ, २१ वर्षीय सुजन तामाङ र नुवाकोटकै बिदुर नगरपालिका–१ का ४४ वर्षीय सतिश अमात्य पक्राउ परेका थिए ।

यो समूहले घर भाडामा खोज्ने निहुँ बनाएर वृद्धा महिलाको रेकी गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

‘कोठा भाडामा खोज्ने निहुँमा गरगहना लगाएका वृद्धा महिलाको रेकी गर्ने र लुटेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ एसएसपी थापाले भने ।

दायाँ-बायाँ लुटपाटमा संलग्न व्यक्ति र बीचमा पीडित महिला ।

दैनिकजसो एउटै शैलीमा लुटपाट हुने गरेको सूचना प्रहरीकोमा आएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । सो क्रममा प्रहरीले सीसी क्यामेरा फुटेजको आधारमा लुटेरा समूहको पहिचान गरी पक्राउ गरेको हो ।

यसरी लुट्ने समूहले चोरीको मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने खुलेको छ । चोरीकै मोटरसाइकलमा दुई जना सवार हुने र पछाडि बस्नेले गरगहना थुतेर भाग्ने गरेको पाइएको छ ।

केही मोटरसाइकलको भने नम्बर प्लेटसमेत परिवर्तन गरेको पाइएको छ । दैनिक योजना बनाएर लुटपाट गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लुटपाट गरेको पाइएको छ ।

चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रन १९ वैशाखमा

आङ्देम्बे र इजरायली राजदूतबीच भेटवार्ता

रुकुमपूर्वमा हावाहुरीसहित भारी असिनापानी, पाकेको गहुँबाली सोत्तर

मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

क्लासिक टेकको इन्टरनेट टीभी अफर : १ वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्

पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : लगातार चार खेल जित्दै पुलिस महिलातर्फ फाइनलमा

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

