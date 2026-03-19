+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धितोपत्र बजारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि बोर्डले माग्यो सुझाव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १५:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय सुझाव माग गरेको छ।
  • बोर्डले बजार विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य रचनात्मक राय सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।
  • सरोकारवालाले जेठ १५ गतेभित्र बोर्डको इमेल रिसर्चएट सेबोन डट् जीओभी डट् एनपीमा सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय, सुझाव माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने कार्य अगाडि बढेको जनाउँदै बोर्डले बजार विकास, विस्तार तथा सुधार सम्बन्धी कार्यान्वयनयोग्य एवम् रचनात्मक राय, सुझाव पठाउन बोर्डले सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । जेठ १५ गतेभित्र बोर्डको इमेल ठेगाना रिसर्चएट सेबोन डट् जीओभी डट् एनपीमा सुझाव पठाउन सकिनेछ ।

बोर्डले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी विकास र विस्तारका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक भएका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धितोपत्र बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
15 Stories
8 Stories
7 Stories
7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित