तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले दिए राजीनामा

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १६:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • उनले पार्टी सभापतिलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेर राजीनामा बुझाएका हुन्।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले पार्टी सभापतिलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेर राजीनामा बुझाएका हुन् । उनी ०७८ फागुन ९ गते  तरुण दलको अध्यक्ष मनोनित भएका थिए ।

‘पार्टी निर्माणको अभियानमा सहज बातावरण बनोस् भन्ने विश्वासका साथ मैले नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको छु’ उनले भनेका छन् ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग पुर्‍याउने सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो बीचमा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण तरुण दलको अधिवेशन गराउन नसकेको  पनि बताएका छन् ।

गुरुङले तरुण दललाई दलको मूल मर्म र भावना अनुरुप अझ संगठित, शसक्त र पार्टीप्रति क्रियाशील बनाउन पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् ।

 

आङ्देम्बे र इजरायली राजदूतबीच भेटवार्ता

रुकुमपूर्वमा हावाहुरीसहित भारी असिनापानी, पाकेको गहुँबाली सोत्तर

मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

क्लासिक टेकको इन्टरनेट टीभी अफर : १ वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्

पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : लगातार चार खेल जित्दै पुलिस महिलातर्फ फाइनलमा

काठमाडौं उपत्यका भित्रका ८ राम्रा सामुदायिक विद्यालय

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

