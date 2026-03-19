तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- उनले पार्टी सभापतिलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेर राजीनामा बुझाएका हुन्।
१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले पार्टी सभापतिलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेर राजीनामा बुझाएका हुन् । उनी ०७८ फागुन ९ गते तरुण दलको अध्यक्ष मनोनित भएका थिए ।
‘पार्टी निर्माणको अभियानमा सहज बातावरण बनोस् भन्ने विश्वासका साथ मैले नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको छु’ उनले भनेका छन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो बीचमा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण तरुण दलको अधिवेशन गराउन नसकेको पनि बताएका छन् ।
गुरुङले तरुण दललाई दलको मूल मर्म र भावना अनुरुप अझ संगठित, शसक्त र पार्टीप्रति क्रियाशील बनाउन पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् ।
