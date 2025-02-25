टी-२०आई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्र फेरि चौथोमा उक्लिए

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई अलराउन्डर वरियतामा चौथो स्थानमा उक्लिएका छन् ।
आईसीसीले मंगलबारसम्मको अपडेट राखी बुधबार अध्यावधि गरेको नयाँ वरियता अनुसार दीपेन्द्र पाँचौंबाट चौथो स्थानमा पुगेका हुन् । उनको रेटिङ अंक बढेर २४५ भएको छ ।
गत साता उनी चौथो स्थानबाट पाँचौंमा झरेका थिए । नेपाल र यूएईबीचको घरेलु टी-२०आई शृंखलापछि उनको रेटिङ अंक फेरि हल्का बढेको हो । हालैमात्र उनी नेपालको टी-२०आई कप्तान चुनिएका थिए ।
गत साता सोमबार र मंगलबार भएको यूएईसँगको टी-२०आई शृंखलामा दीपेन्द्रले दुवै खेलमा ब्याटिङ गरेका थिए । पहिलो खेलमा ३२ र दोस्रो खेलमा २३ रन बनाएर नटआउट रहेका थिए ।
पहिलो खेलमा बलिङ नगरेका दीपेन्द्रले दोस्रो खेलमा ३ ओभरमा १६ रन खर्चिएर कुनै विकेट लिएनन् ।
अलराउण्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेका सिकन्दर राजा यथावत् छन् । उनको रेटिङ अंक ३२८ यथावत् छ ।
भारतका हार्दिक पान्ड्या दोस्रोमै यथावत् रहेका छन् । उनको रेटिङ अंक २९९ नै छ । तेस्रो स्थानमा पाकिस्तानका सायम अयुब छन् ।
