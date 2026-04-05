एसियन बिच गेम्समा पदक विजेता बिच कबड्डी टोलीको स्वागत

- नेपाली महिला कबड्डी टोलीले छैटौं एसियाली बिच खेलकुदमा कांस्य पदक जितेर १६ वैशाखमा स्वदेश फर्किएको छ।
- टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहता र अन्यले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्।
- नेपालले समूह 'बी' मा अपराजित रहँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो र सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग पराजित भएको थियो।
१६ वैशाख, काठमाडौं । छैटौं एसियाली बिच खेलकुदअन्तर्गत महिला कबड्डीमा कांस्य पदक जितेको नेपाली टोली बुधबार स्वदेश फर्किएको छ ।
टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहता, नेपाल कबड्डी संघका पदाधिकारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, परिवारजनलगायतले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे ।
चीनको सान्यमा भएको खेलकुदअन्तर्गत अप्रिल २३ देखि २७ तारिखसम्म भएको महिला कबड्डीमा नेपाल समूह चरणमा अपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो ।
समूह ‘बी’ मा नेपालले चाइनिज ताइपेइ, थाइल्यान्ड र बंगलादेशलाई हराउदै विजेताका रुपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो । सेमिफाइनलमा नेपाल श्रीलंकासंग पराजित भएको थियो ।
खेलाडी टोलीमा मानमति विष्ट (कप्तान), अनुजा कुलुङ राई (उप कप्तान), रविना चौधरी, सिर्जना थारु, मिना नेपाली र नानुमाया पराजुली रहेका छन् । प्रशिक्षकमा रतिाया राजवंशी छन् । टोलीसंगै अखिल नेपाल कबड्डी संघका महासचिव अरविन्दकुमार झा पनि नेपाल फर्किएका छन् ।
चीनको हाङझावमा भएको १९ औं एसियाली खेलकुदमा पनि महिला कबड्डी टोलीले कांस्य पदक जितेको थियो । त्यसबेला बिच खेलकुदमा सहभागी मिना र नानुमाया बाहेक चारै खेलाडी टोलीमा थिए ।
