बलात्कारपछि हत्या मुद्दाका फरार कैदी पक्राउ

कास्की कारागारबाट भदौ २४ गतेको घटनामा फरार भएका बागलुङ गलकोट नगरपालिका–९ घरभई नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–१२ बस्ने ३१ वर्षीय सञ्जय बिकलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो ।

२०८३ वैशाख १६ गते १८:२१

१६ वैशाख, काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या अभियोगका फरार कैदी पक्राउ परेका छन् । कास्की कारागारबाट भदौ २४ गतेको घटनामा फरार भएका बागलुङ गलकोट नगरपालिका–९ घरभई नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–१२ बस्ने ३१ वर्षीय सञ्जय बिकलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौंको चाबहिल क्षेत्रमा लुकिछिपी बसेको सूचनाका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बिकलाई पक्राउ गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।

उनीमाथि २०८० मंसिर ५ गते तनहुँ भिमाद घर भएकी ३९ की सुकु बिकमाथि बलात्कारपछि हत्याको अभियोग पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले सुकुलाई पोखराको युनिक होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोही कसुरमा उनी २०८१ साउन १ गते पक्राउ परेका थिए । २०८२ जेठ २६ गते कास्की जिल्ला अदालतले उनीमाथि जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि उनी कास्की कारगारमा कैद सजाय काटिरहेका थिए, जहाँबाट भदौ २४ गते फरार भएका थिए ।

उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) पठाइएको एसपी कार्कीले जानकारी दिए ।

