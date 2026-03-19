कारागारबाट फरार २५ वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति समातिए

पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर घर भएका ४२ वर्षीय सन्तोष भनिने यज्ञकुमार सापकोटा छन् ।

२०८३ वैशाख ४ गते १८:३८

४ वैशाख, काठमाडौं । कारागारबाट फरार भएका २५ वर्ष सजाय तोकिएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर घर भएका ४२ वर्षीय सन्तोष भनिने यज्ञकुमार सापकोटा छन् । उनलाई काठमाडौैं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

२ चैत २०७७ मा बल्खुमा ३२ वर्षीया सन्तोषी श्रेष्ठलाई हम्मर प्रहार गरी हत्या गरेको घटनामा सापकोटा दोषी ठहर भएका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २९ भदौ २०७८ मा उनलाई जन्म कैद अर्थात २५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

कैद भुक्तान गरिरहेका उनी जेनजी आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए । ललितपुरको हरिसिद्धबाट पक्राउ परेका उनलाई कैद भुक्तानका लागि सुन्धारा कारागार पठाइएको छ ।

कारागार फरार कैदी
कुवेत लगेर बन्धक बनाएको आरोपमा समातिएका व्यक्ति कारागार चलान

संखुवासभा कारागारका ३३ कैदीबन्दीले गरे मतदान

ताप्लेजुङ कारागारमा सकियो मतदान

बागलुङका ५३ कैदीबन्दीलाई कारागारमै मतदानस्थल

चुनावी सुरक्षा : बुधबारबाट सेना फिल्डमा, कारागारदेखि विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा

कारागारविहीन रुकुमपूर्व : कैदीलाई छिमेकी जिल्लाको आश, अदालती प्रक्रियामा ढिलाइ

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

