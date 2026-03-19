News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
- कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दी हुने, झडप हुने र छुटेपछि पुनः अपराधमा संलग्न हुने समस्या देखिएको छ।
- अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा पनि कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्ने कुरा पटक पटक उल्लेख हुँदै आएको छ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।
यसअघि पनि कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिने भन्दै पटक पटक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुँदै आएको छ ।
कारागारमा अहिले पनि क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दी हुने, झडप हुने, कारागार बसेर छुटेपछि फेरि विभिन्न अपराधमा संलग्न हुने क्रम समेत भेटिँदै आएको छ ।
