बाढी प्रभावितको उद्धारका लागि उपत्यकाका २८ स्थानमा सेनाको तैनाथी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली सेनाले काठमाडौं उपत्यकाका २८ स्थानमा बाढी प्रभावित उद्धार टोली तैनाथ गरेको छ।
- सेनाले भक्तपुर, ललितपुर र बूढानीलकण्ठका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अवरोध हटाउने र स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ।
- सेनाले रसुवा, सप्तरी, पर्सा, र रौतहटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य गरिरहेको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । बाढी प्रभावितको उद्धारका लागि नेपाली सेनाले काठमाडौं उपत्यकाका २८ स्थानमा उद्धार टोली तैनाथ गरेको जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार बाढी प्रभावितहरूको उद्धारसँगै तटीय क्षेत्रमा पनि सेनाको टोली खटिएको छ ।
‘विगत दुई दिन यता देशभर परेको अबिरल बर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यका भित्र बाढी प्रभावित विभिन्न २८ स्थानहरुमा विपद्जन्य क्षति न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यको लागि नेपाली सेनाको फौज आवश्यक उपकरण सहित पूर्व तैनाथी गरिएको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
भक्तपुर जिल्ला, चाँगुनारायण नगरपालिका ६ स्थित बास्तोला गाउँमा मूनीबाट लगातार पहिरो गइरहेकोले बस्ती जोखिममा परेको र भक्तपुरको खरिपाटीस्थित रणशुर गुल्मबाट खटिएको टोलीले स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
त्यस्तै बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० आकाशेधारा इलाकामा रुख ढली अवरुद्ध भएको सडक फष्टरैफल गणबाट खटिएको सेनाको टोलीले हटाएको छ ।
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका- ९ च्यासल स्थित बागमती खोलाको पुल मुनी बाढीले बगाएर ल्याएको रुखले खोला अवरुद्ध भई पुल समेत जोखिम रहेकोमा राजदल गणबाट खटिएको फौजले अवरोध हटाएको छ ।
साथै, बाढी प्रभावित बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा नेपाली सेनाको फौज खटिई निरन्तर निगरानी गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ ।
सेनाले उपत्यका बाहिर पनि खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणसहित सेना तयार रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै सेनाले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका ४ स्थित तल्लेभीरको खहरे खोलाको बाढीमा परेर ४ जनाको उद्धारका लागि सेनाको श्रीनाथ गणको टोली खटिएको बस्नेतको भनाइ छ ।
सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिका- ६ बचनिया पोखरी इलाका र पिलाठी कौराठी गाउँपालिका-३ उदयमण्डल टोल, मुखियाटोल इलाका डुबानमा परेको हुँदा सप्तरीस्थित बरख गणबाट खटिएको टोलीहरुले खोज तथा उद्धार कार्य गरिरहेको सेनाले जनाएको छ ।
त्यस्तै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-२४ रामगडवाको बाढी प्रभावित इलाकामा श्रीजंग गण, रौतहट जिल्ला राजदेवी नगरपालिका-२ र ३ को लालबकैया खोलामा रहेको बाँधको सम्भावित क्षति न्यूनीकरणको लागि नारायणदल गण र सर्लाही कडौना गाउँपालिका-७ स्थित डुबानमा परेको शिवनगर इलाकामा कालीध्वज गणबाट खटिएको टोलीबाट उद्धार कार्य गरिरहेको सेनाको भनाइ छ ।
